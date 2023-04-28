В РФС назвали дедлайн по принятию решения о переходе из УЕФА в Азию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношениях организации с УЕФА.

«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

Сроки? Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути», – сказал Митрофанов.