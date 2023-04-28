В РФС назвали дедлайн по принятию решения о переходе из УЕФА в Азию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношениях организации с УЕФА.
«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.
Сроки? Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути», – сказал Митрофанов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»