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    • В РФС назвали дедлайн по принятию решения о переходе из УЕФА в Азию

    В РФС назвали дедлайн по принятию решения о переходе из УЕФА в Азию

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношениях организации с УЕФА.

    «Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

    Сроки? Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути», – сказал Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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