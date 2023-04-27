Гинер объяснил, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему не заходит в раздевалку команды.

– В раздевалку когда последний раз спускались?

– Давно. Бывает, захожу. Но в какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича [Газзаева] понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера.

Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например.

– Как к папе.

– У них же есть свои папы, родители... Это Вагнер Лав всегда говорил, что я как папа. А у ребят есть свои семьи, родители.

Поэтому, считаю – как к дяде. Как к старшему брату, старшему товарищу.