Гинер объяснил, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему не заходит в раздевалку команды.
– В раздевалку когда последний раз спускались?
– Давно. Бывает, захожу. Но в какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича [Газзаева] понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера.
Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например.
– Как к папе.
– У них же есть свои папы, родители... Это Вагнер Лав всегда говорил, что я как папа. А у ребят есть свои семьи, родители.
Поэтому, считаю – как к дяде. Как к старшему брату, старшему товарищу.
- Гинер руководит ЦСКА с 2001 года.
- Московский клуб идет 4-м в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»