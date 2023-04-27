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    Гинер объяснил, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему не заходит в раздевалку команды.

    – В раздевалку когда последний раз спускались?

    – Давно. Бывает, захожу. Но в какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича [Газзаева] понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера.

    Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например.

    – Как к папе.

    – У них же есть свои папы, родители... Это Вагнер Лав всегда говорил, что я как папа. А у ребят есть свои семьи, родители.

    Поэтому, считаю – как к дяде. Как к старшему брату, старшему товарищу.

    • Гинер руководит ЦСКА с 2001 года.
    • Московский клуб идет 4-м в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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