Абаскаль заявил о завершении темного периода в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб впервые за долго время тренировался в полном составе.

«Только Хлусевича нам сегодня не хватало, но он уже очень‑очень близко, чтобы быть готовым полностью.

Сейчас мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках.

Сейчас мы восстанавливаемся, сегодня практический первая тренировка, когда мы почти стопроцентным составом тренируемся и готовимся к предстоящему матчу, – сказал Абаскаль.