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    Абаскаль заявил о завершении темного периода в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб впервые за долго время тренировался в полном составе.

    «Только Хлусевича нам сегодня не хватало, но он уже очень‑очень близко, чтобы быть готовым полностью.

    Сейчас мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках.

    Сейчас мы восстанавливаемся, сегодня практический первая тренировка, когда мы почти стопроцентным составом тренируемся и готовимся к предстоящему матчу, – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      samoylovnik87 4 минуты назад

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      Рейтинг: +4103

      Ziklop 8 минут назад

      к Ростову и Зениту в полном боевом, нужно посмотреть как это на поле будет.

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      Рейтинг: +18171

      NewLife 18 минут назад

      ✌️✌️✌️

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      Рейтинг: +1115

      кaстрюлька 23 минуты назад

      Вот от колхоза в следующей игре ещё 4 примите и тогда будет завершён

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