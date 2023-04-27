Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абаскаль заявил о завершении темного периода в «Спартаке»

27 апреля 2023, 18:18
18

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб впервые за долго время тренировался в полном составе.

«Только Хлусевича нам сегодня не хватало, но он уже очень‑очень близко, чтобы быть готовым полностью.

Сейчас мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках.

Сейчас мы восстанавливаемся, сегодня практический первая тренировка, когда мы почти стопроцентным составом тренируемся и готовимся к предстоящему матчу, – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.

Еще по теме:
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ 4
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026 2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1682609397
✌️✌️✌️
Ответить
Ziklop
1682610016
к Ростову и Зениту в полном боевом, нужно посмотреть как это на поле будет.
Ответить
Таврида
1682611078
Спартак перешел на Светлую сторону Силы, и только Звезда Смерти ЦСКА остановит его на этом Пути, бггг))
Ответить
Semargl18
1682611205
Нельзя говорить о конце темных времен в Спартаке.. Сразу сливы начинаются.
Ответить
Иван Петров 1986
1682611823
В субботу посмотрим.
Ответить
Январь 59
1682617463
Говорят , что Спартак уже скоро (7мая) будет играть с Зенитом. А это уже другой судья будет свистеть и в другую сторону. Вот и посмотрим, как темная сторона переходит в черную полосу. Да на пути ещё игра с Ростовом, а там Комличенко ныряет не хуже Дельфина, и пеналей на Комличенко было больше чем на Дельфине. А там не за горами и игра с Коняшками. Там тоже никто в вашу сторону свистеть не станет.
Ответить
Persona_non_Grata
1682617856
По последней игре этого не скажешь - косяков всё одно выше крыши !((( Но вот то что почти ВЕСЬ состав готов к игре - это радует ( Надеюсь Мозес входит в это число )
Ответить
jek718875
1682618516
Если вдуете Зыныту, народ вам всё простит
Ответить
neim
1682644738
Разбежались бесы, Возвращаются Промесы ))) Если кто желает, можно продолжить ...
Ответить
Главные новости
Двух вратарей «Динамо» пригласили на КДК за скандирование оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
18
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+