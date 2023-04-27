Абаскаль заявил о завершении темного периода в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб впервые за долго время тренировался в полном составе.
«Только Хлусевича нам сегодня не хватало, но он уже очень‑очень близко, чтобы быть готовым полностью.
Сейчас мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках.
Сейчас мы восстанавливаемся, сегодня практический первая тренировка, когда мы почти стопроцентным составом тренируемся и готовимся к предстоящему матчу, – сказал Абаскаль.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
- Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.
Источник: «Матч ТВ»