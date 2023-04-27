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  • Мостовой заявил, что способен заменить Абаскаля в «Спартаке»

Мостовой заявил, что способен заменить Абаскаля в «Спартаке»

27 апреля 2023, 15:54
11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Гильермо Абаскаля в столичном клубе.

«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак» впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль?

Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают, – сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
  • В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
  • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (11)
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slavа0508
1682600176
Саша дорогой не надо , отдыхай лучше дальше ,,,,
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Ниф-Ниф
1682600376
Языком.
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Эном айс
1682601567
За два-три миллиона ты в конце матча выбегал- бы из под трибуны, а не наоборот..
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mig28
1682603051
Он хоть тренировал и тренирует...а ты что делаешь?!
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Таврида
1682603269
Логично. Мостовой, как он кричал, сменит Каманцева во Главе департамента судейства , одновременно Абаскаля во главе Спартака, и тут карта как поперла, как поперла))) ©
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JTherry
1682605224
только не ЭТО..!!! "царь" пусть у своего подъезда покричит...)
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Krics
1682608542
В Испании "легенда",а пристроиться в России хочет,ихмо.
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NewLife
1682613309
Съесть так он съесть, да кто ж ему дасть. Само надувающийся пузырь, чмо. Проткните его кто-нибудь, надоел этот дурак.
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Январь 59
1682618277
Легенда Спартака-80х. Мог бы стать хорошим тренером. Его друзья по команде ( Титов, Карпин, Шалимов, Тихонов) уже давно пробуют свои силы на тренерской работе. Стоило бы доверить побегать по бровке, покричать!.
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lordmrv
1682622723
Жаль, что нет слов - я бы мог помочь, я бы подсказал, я бы показал. А так, постоял, покричал.. Жаль, уже не футболист Мостовой, а мирдверьмяч.
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