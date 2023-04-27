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    • Мостовой заявил, что способен заменить Абаскаля в «Спартаке»

    Мостовой заявил, что способен заменить Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Гильермо Абаскаля в столичном клубе.

    «Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак» впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль?

    Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают, – сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
    • В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +510

      Ниф-Ниф 12 минут назад

      Языком.

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      Рейтинг: +26909

      slavutiq70 15 минут назад

      Саша дорогой не надо , отдыхай лучше дальше ,,,,

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