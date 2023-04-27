Мостовой заявил, что способен заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Гильермо Абаскаля в столичном клубе.
«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак» впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль?
Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают, – сказал Мостовой.
- Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
- В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»