В РФС ответили, вернется ли судья Галимов к работе в этом сезоне

Глава судейского корпуса РФС Павел Каманцев оценил вероятность назначения Романа Галимова на матчи РПЛ в сезоне-2022/23.

Галимов работал на скандальной игре «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).

ЭСК признала 3 ошибки арбитра в пользу нижегородцев в этой встрече.

«Безусловно, мы общались с Романом и детально изучали записи переговоров и проверок VAR, чтобы понять причины допущенных ошибок, распределить в них ответственность и устранить подобные ошибки в будущем.

С учетом установленных ЭСК трех ключевых ошибок его назначение на шесть последних туров маловероятно, но как всегда это зависит от работы коллег», – сказал Каманцев.