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  • В РФС ответили, вернется ли судья Галимов к работе в этом сезоне

В РФС ответили, вернется ли судья Галимов к работе в этом сезоне

27 апреля 2023, 10:35
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Глава судейского корпуса РФС Павел Каманцев оценил вероятность назначения Романа Галимова на матчи РПЛ в сезоне-2022/23.

  • Галимов работал на скандальной игре «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).
  • ЭСК признала 3 ошибки арбитра в пользу нижегородцев в этой встрече.

«Безусловно, мы общались с Романом и детально изучали записи переговоров и проверок VAR, чтобы понять причины допущенных ошибок, распределить в них ответственность и устранить подобные ошибки в будущем.

С учетом установленных ЭСК трех ключевых ошибок его назначение на шесть последних туров маловероятно, но как всегда это зависит от работы коллег», – сказал Каманцев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Галимов Роман
Комментарии (1)
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bvnbv
1682585487
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