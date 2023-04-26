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  • Судья совершил три ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями» (ЭСК)

Судья совершил три ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями» (ЭСК)

26 апреля 2023, 20:08
6

ЭСК РФС опубликовал разбор спорных эпизодов 24-го тура РПЛ. Комиссией были выявлены три ошибки главного судьи матча «Пари НН» – «Крылья Советов» Романа Галимова – все в пользу нижегородцев.

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №15 Николая Рассказова в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды «Пари НН» №18 Артемом Соколовым, по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока «Пари НН», который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Праи НН» №22 Никита Каккоев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору.

3. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимира Писарского в единоборстве с ним за мяч комиссией квалифицируются как безрассудные, так как после игры в мяч, в который пытался сыграть головой игрок «Крылья Советов», игрок «Пари НН» совершил контакт стопой с лицом соперника, не думая о его безопасности.

  • Нижегородцы победили 2:1.
  • Это 1-я победа «Пари НН» при Сергее Юране.
  • Команды соседствуют в таблице, занимая 12-е («Крылья») и 14-е место.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Галимов Роман
Комментарии (6)
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bourbone
1682529433
Толку то? Очки не вернут, переигровку не назначат...(((
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kliker
1682536112
Не 3, а 4 ошибки! Мяч пересёк линию ворот полностью и гол надо было засчитывать, но у них там что-то с камерами, линиями, глазами, повторами...
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NewLife
1682536386
Оштрафовать судью миллионов на 10 руб. Пусть продает хату и авто.
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моэм
1682536811
Предстоял сильнейшим по накалу матч соседей по таблице в зоне вылета ,...как говорится за 6 очков ....Ошибка тут была только одна - назначение на такой матч судьи средней паршивости , который может "поплыть" на 100%....он и "поплыл" , как и во многих матчах до этого....и к чему удивляться этому на 100% предсказуемому судейству...а виноват во всей этой хрени тот . кто его назначил Галимова ,...назовите его имя !!!!
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zigbert
1682581296
Вообще в этом сезоне у Крыльев сплошное невезение. При хорошей игре и имея преимущество теряют очки. А тут еще ко всему и грубые судейские ошибки.
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То ли ещё будет
1682585136
Может быть стоит подумать над регламентом при соответствующем наборе судейских ошибок? Например, при трёх и более ошибках, повлиявших на окончательный итог матча, разрешать переигровку, при подаче протеста одной из команд. Ключевые слова здесь "повлиявших на окончательный итог". Это на тот случай, если вдруг судья захочет сделать вдруг так, что, к примеру, начнёт спецом валить команду, которой симпатизирует, когда она безнадёжно проигрывает, чтобы та могла подать протест.
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