Судья совершил три ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями» (ЭСК)

ЭСК РФС опубликовал разбор спорных эпизодов 24-го тура РПЛ. Комиссией были выявлены три ошибки главного судьи матча «Пари НН» – «Крылья Советов» Романа Галимова – все в пользу нижегородцев.

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №15 Николая Рассказова в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды «Пари НН» №18 Артемом Соколовым, по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока «Пари НН», который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Праи НН» №22 Никита Каккоев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору.

3. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимира Писарского в единоборстве с ним за мяч комиссией квалифицируются как безрассудные, так как после игры в мяч, в который пытался сыграть головой игрок «Крылья Советов», игрок «Пари НН» совершил контакт стопой с лицом соперника, не думая о его безопасности.