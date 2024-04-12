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    • Назначены судьи на матч «Краснодар» – «Зенит» и другие игры 24-го тура РПЛ

    Назначены судьи на матч «Краснодар» – «Зенит» и другие игры 24-го тура РПЛ

    РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат матчи 24-го тура чемпионата России.

    «Краснодар» и «Зенит» рассудит Сергей Иванов, на дерби «Локомотива» и ЦСКА будет работать Сергей Карасев.

    13 апреля (суббота)

    «Сочи»«Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.

    «Ахмат»«Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Краснодар»«Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

    14 апреля (воскресенье)

    «Оренбург»«Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Урал»«Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Факел» – «Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

    «Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Лапочкин.

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    Источник: сайт РФС

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    12.04.2024 15:00
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1712925216
    ...вот уже и судей назначили и присяжных заседателей. Дело за малым, определиться с обвиняемыми и терпилами!). МЫ - чисто, свидетели)...
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1712926029
    Адлер - Москва, так Шафеева Баян скомпрометировал)) в случае поражения гостей - это вспомнят...
    Ответить
    Цугундeр
    1712927208
    В Сочи гоп-компания на гастроли отправилась. Одних не пустили , Безбородова смотрящим отправили . На опыте ..
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    NewLife
    1712936261
    Только неподкупные судьи с ценниками на лбу))))))) Пора расформировать этот гнойник РФС.
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