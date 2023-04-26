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    • Семин рассказал, кого нужно убрать из «Зенита», чтобы в РПЛ была интрига

    Семин рассказал, кого нужно убрать из «Зенита», чтобы в РПЛ была интрига

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-гоы тура РПЛ.

    – У «Динамо» в этом матче были какие-то шансы хотя бы на ничью? Или это был заведомо неравный, проигранный матч?

    – Почему заведомо? Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки.

    Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев – и будет одинаковая с другими команда.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 очков.

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    Источник: «МК»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18658

      ilichkadr 16 минут назад

      Не только Сёмину, но и пингвину понятно, что бразильцы в Зените делают результат.
      Убери в Спартаке всех темнокожих и будет там условный Факел, только вид с боку.

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      Рейтинг: +3310

      Опорник84 50 минут назад

      Ну бразильцы в этом году могут уехать. Но тот-же Лукойл, ВТБ , вполне могут купить одного -двух игроков отличного качества.Но берут в основном шлак, ну может средних по качеству игроков.

      1
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      Рейтинг: +13452

      R_a_i_n > Опорник84 12 минут назад

      Берут за 3-5 миллионов максимум, а то и дешевле. На большее тяму нет. Вендела Зенит например купил за 20 лимонов. Клаодиньо за 15. Барриос 12. Малкольма вообще за 40. Возможности разные скажем так у команд.

      0
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      Рейтинг: +11523

      alp 1 час назад

      дак а чего все так возбуждаются на Зенитовских легов? давай, палыч, у всех уберем варягов и посмотрим на интригу?

      2
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      Рейтинг: +1945

      lek! 1 час назад

      Что мешает остальным покупать бразильцев ?
      Я не болельщик Зенита , но хотел бы интриги в РПЛ.
      Чем покупать хлам из 3 чел , купите 1 качественного игрока.

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