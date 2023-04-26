Семин рассказал, кого нужно убрать из «Зенита», чтобы в РПЛ была интрига

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-гоы тура РПЛ.

– У «Динамо» в этом матче были какие-то шансы хотя бы на ничью? Или это был заведомо неравный, проигранный матч?

– Почему заведомо? Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки.

Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев – и будет одинаковая с другими команда.