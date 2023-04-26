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  • Семин рассказал, кого нужно убрать из «Зенита», чтобы в РПЛ была интрига

Семин рассказал, кого нужно убрать из «Зенита», чтобы в РПЛ была интрига

26 апреля 2023, 13:49
24

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-гоы тура РПЛ.

– У «Динамо» в этом матче были какие-то шансы хотя бы на ничью? Или это был заведомо неравный, проигранный матч?

– Почему заведомо? Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки.

Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев – и будет одинаковая с другими команда.

  • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 очков.

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Источник: «МК»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семин Юрий
Комментарии (24)
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lek!
1682507165
Что мешает остальным покупать бразильцев ? Я не болельщик Зенита , но хотел бы интриги в РПЛ. Чем покупать хлам из 3 чел , купите 1 качественного игрока.
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alp
1682507522
дак а чего все так возбуждаются на Зенитовских легов? давай, палыч, у всех уберем варягов и посмотрим на интригу?
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Опорник84
1682508745
Ну бразильцы в этом году могут уехать. Но тот-же Лукойл, ВТБ , вполне могут купить одного -двух игроков отличного качества.Но берут в основном шлак, ну может средних по качеству игроков.
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ilichkadr
1682510784
Не только Сёмину, но и пингвину понятно, что бразильцы в Зените делают результат. Убери в Спартаке всех темнокожих и будет там условный Факел, только вид с боку.
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grb651
1682513368
Да причем тут какие то второсортные бразильцы? Палыч или стрелки переводит или себе соломку стелит,ну не дурак же он на самом деле когда всем давно ясно что убери от туда Миллера и воздух сразу станет свежим!
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baggio80
1682516857
Все очень даже просто уберите газпром из Зенита и тогда посмотрим какое место и где будет зенит
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ySS
1682521106
Убрать Милера из гаспрома, но страна уже скинулась им и на закупку новых бразилок, и на повышение оставшимся довольствия, и на скупку игроков у соперников.
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нБратишка
1682525449
т.е теперь новая игра. Кого нужно убрать для победы Спартака....?
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paracetamol
1682527282
А зачем кого-то убирать? Я согласен на 15-кратное чемпионство Зенита. Хоть одна приличная команда у нас будет!
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Persona_non_Grata
1682528629
Всемогущую и всесильную госкорпорацию надо убрать и всё, ну в смысле - хана !!! )))
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