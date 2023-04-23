«Я еще не видел такого»: Бубнов рассказал, чем его удивил «Зенит» в матче с «Динамо»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил эпизод из матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:1).

«Все вроде бы шло к тому, что первый тайм должен был закончиться вничью. Но тут «Зенит» разыграл очень интересный стандарт, который привел к назначению пенальти. Честно говоря, я такого еще не видел. Судя по всему, наигранная комбинация: экспромтом такое сочинить сложно. Малком сначала стоял в створе ворот, но, когда Дуглас Сантос подавал, прибежал на угол штрафной. Это очень необычно, когда форвард бежит от ворот при стандарте. Динамовцы явно не ожидали такого маневра.

А тут еще и Муми Нгамале оказался против самого опасного игрока «Зенита». Нападающий в своей штрафной всегда опасен, потому что не умеет отбирать мяч. Камерунец это в очередной раз подтвердил: глупый фол – и вот вам пенальти!» – сказал Бубнов.