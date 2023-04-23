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    • «Я еще не видел такого»: Бубнов рассказал, чем его удивил «Зенит» в матче с «Динамо»

    «Я еще не видел такого»: Бубнов рассказал, чем его удивил «Зенит» в матче с «Динамо»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил эпизод из матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:1).

    «Все вроде бы шло к тому, что первый тайм должен был закончиться вничью. Но тут «Зенит» разыграл очень интересный стандарт, который привел к назначению пенальти. Честно говоря, я такого еще не видел. Судя по всему, наигранная комбинация: экспромтом такое сочинить сложно. Малком сначала стоял в створе ворот, но, когда Дуглас Сантос подавал, прибежал на угол штрафной. Это очень необычно, когда форвард бежит от ворот при стандарте. Динамовцы явно не ожидали такого маневра.

    А тут еще и Муми Нгамале оказался против самого опасного игрока «Зенита». Нападающий в своей штрафной всегда опасен, потому что не умеет отбирать мяч. Камерунец это в очередной раз подтвердил: глупый фол – и вот вам пенальти!» – сказал Бубнов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 12-очковым отрывом.
    • У «Зенита» дубль оформил Малком.
    • Он лучший бомбардир сезона РПЛ.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 08:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5500

      ААМ 1 час назад

      Молодец Малколм

      1
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      Рейтинг: +1900

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Это был день Малкома. Крутил ментов как хотел. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1126

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Здорова Степан! Это был день мафии газпромовской.

      2
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      Рейтинг: +4401

      fakeid 2 часа назад

      голосовалка тут где-то была, кто станет лучшим бомбардиром. хряки, призвав всех своих ботов, вывели квинси зулусенко на первое место в опросе. а в итоге малком на 2 мяча впереди) я вчера до матча тут писал, что парочку динаме он положит - так и случилось. гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +1126

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      ЗМ зулусу!

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