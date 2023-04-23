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  • Ловчев раскритиковал Смолова после матча с «Зенитом» и сравнил его с Дзюбой

Ловчев раскритиковал Смолова после матча с «Зенитом» и сравнил его с Дзюбой

23 апреля 2023, 01:02
4

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев недоволен нападающим «Динамо» Федором Смоловым по итогам встречи 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Отдельно о Смолове. Я понимаю, что Федор после травмы, но не могу сказать, что у него была удачная осень, когда бы он тащил команду за собой. Это топ-игрок, который должен соответствовать – и своей игрой, и своим поведением-харизмой, такие футболисты, опытные и повидавшие, должны команду сплачивать. Посмотрите, как вокруг Артема Дзюбы крутятся и растут молодые – видно же, что к нему тянутся, обстановка в «Локо», очевидно, стала лучше с приходом Артема. Люди прибавляют. А вокруг Смолова как будто пустота.

Еще раз: такие игроки должны команду тащить. А Смолов не тащит. Он от команды как будто сам по себе. Не знаю, с чем это связано. Но Федор обязан прибавлять – он топ-игрок для РПЛ, надо соответствовать своему статусу», – написал Ловчев.

  • 33-летний Смолов стоит 5 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
  • Он воспитанник «Динамо».

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Источник: телеграмм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Локомотив Дзюба Артем Смолов Федор Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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Garrincha58
1682225298
никогда он не был топом да и где они у нас их просто среди русских нет и если бы не легионеры наша лига была бы ещё скучней
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witalik
1682228742
Какой Федя топ-игрок, он наглядно показал в 2018 году на пенальтях с Хорватией. На мой взгляд, до татуированного дебила даже не дошло за какую страну он играет и в какой стране проходит первый и последний раз чемпионат мира по футболу. Как-то так...
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MaxRnD
1682229496
Ельцын, чо
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