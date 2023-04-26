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    Гинер объяснил, зачем клубам продавать пиво на стадионах

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за разрешение продажи пива на стадионах РПЛ.

    «Говорите о здоровье? Болельщик выпивает бутылку водки перед матчем, а дальше 2 часа не видит, что кричит. И здоровье у него нормальное! Сколько болельщик может купить пива на стадионе? Кружку, ну две! Больше он позволить себе не сможет. Это пополнение бюджета в размере порядка 10 миллионов рублей в год. Понятно, что это пойдет на развитие детских школ. Мы все туда отправим. Но есть две вещи, которые я хотел бы упомянуть.

    Например, идет матч чемпионата России – пиво разрешено продавать. А если мы решили провести товарищескую игру со «Спартаком» – нужно обратиться в правительство. А концерты на стадионах? Очень большая просьба обратить внимание на эти вещи», – сказал Гинер.

    • Вопрос должна рассмотреть Госдума РФ.
    • ЦСКА в РПЛ идет 4-м.
    • Гинер возглавляет клуб более 20 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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