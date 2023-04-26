Мостовой: «В Испании я легенда»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что в Испании он легенда.
«Говоря о «Спартаке», у нас всегда были Федор Черенков, Сергей Родионов. Меня даже трудно к легендам «Спартака» отнести, хотя я из немногих, кто выиграл два чемпионата Союза и становился лучшим футболистом, потому что я больше в Испании играл. Там меня в класс легенд отнесли», – сказал Мостовой.
- В 1996-2004 годах Мостовой провел 235 матчей чемпионата Испании за «Сельту», забил 54 гола.
- Он завершил карьеру в 2005 году.
- На счету Мостового 50 матчей за сборную России, 10 голов.
Источник: «Чемпионат»