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    Мостовой: «В Испании я легенда»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что в Испании он легенда.

    «Говоря о «Спартаке», у нас всегда были Федор Черенков, Сергей Родионов. Меня даже трудно к легендам «Спартака» отнести, хотя я из немногих, кто выиграл два чемпионата Союза и становился лучшим футболистом, потому что я больше в Испании играл. Там меня в класс легенд отнесли», – сказал Мостовой.

    • В 1996-2004 годах Мостовой провел 235 матчей чемпионата Испании за «Сельту», забил 54 гола.
    • Он завершил карьеру в 2005 году.
    • На счету Мостового 50 матчей за сборную России, 10 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +678

      life85 1 час назад

      И у нас считали бы легендой , если х..ню не нёс )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      гууд 1 час назад

      вызывайте скорую...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5565

      neim 2 часа назад

      А здесь ты чмо, потому, что высказываешься как неадекват.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8277

      Беспонтий 2 часа назад

      "Там меня в класс легенд отнесли"..
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      а то что не выносят до сих пор
      то это так
      судьба легенды

      2
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      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Сервантес, Сальвадор Дали, Мостовой... достойный ряд

      3
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      Рейтинг: +547

      eugen-han 3 часа назад

      Хороший игрок был.

      1
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      Рейтинг: +1199

      Болотоход 3 часа назад

      А как эксперт - хреновый!

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      Рейтинг: +1058

      SLADE2019 > Болотоход 3 часа назад

      А в чем это проявляется? Вот на него злятся, что он критикует, порой зло Спартак, даже когда тот выигрывает. Но ведь по большому счету он прав. Игры цельной в команде, как не было, так и нет. А про все остальное, он так, без особого энтузиазма размышляет.

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      Рейтинг: +6124

      AtticusFinch > Болотоход 2 часа назад

      А ты как прогнозист хреновый - тебе даже приз не хотят отдавать, потому что ты гавно и с тобой связываться никто не хочет))))

      3
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