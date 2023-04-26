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Мостовой: «В Испании я легенда»

26 апреля 2023, 11:30
11

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что в Испании он легенда.

«Говоря о «Спартаке», у нас всегда были Федор Черенков, Сергей Родионов. Меня даже трудно к легендам «Спартака» отнести, хотя я из немногих, кто выиграл два чемпионата Союза и становился лучшим футболистом, потому что я больше в Испании играл. Там меня в класс легенд отнесли», – сказал Мостовой.

  • В 1996-2004 годах Мостовой провел 235 матчей чемпионата Испании за «Сельту», забил 54 гола.
  • Он завершил карьеру в 2005 году.
  • На счету Мостового 50 матчей за сборную России, 10 голов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Мостовой Александр
Комментарии (11)
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eugen-han
1682498783
Хороший игрок был.
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Дядя Серёжа
1682498801
Сервантес, Сальвадор Дали, Мостовой... достойный ряд
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Беспонтий
1682501740
"Там меня в класс легенд отнесли".. ----------- а то что не выносят до сих пор то это так судьба легенды
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neim
1682504425
А здесь ты чмо, потому, что высказываешься как неадекват.
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гууд
1682504485
вызывайте скорую...
Ответить
life85
1682506670
И у нас считали бы легендой , если х..ню не нёс )
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шахта Заполярная
1682515677
Коко в ночном клубе, Мостовой в Испании, а в России трепло. Кто еще где легенда?
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