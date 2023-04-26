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    • Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Жена сказала сыну, что Дзюба меня «убил»; он сильнейший форвард РПЛ»

    Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Жена сказала сыну, что Дзюба меня «убил»; он сильнейший форвард РПЛ»

    Ренато Гойкович, защитник «Оренбурга», поделился впечатлениями от игры против нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Оренбуржцы проиграли со счетом 1:4.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Он лучший игрок РПЛ в марте.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    – Насколько тебе было сложно играть против Артема Дзюбы? Игорь Дивеев из ЦСКА рассказывал, что он хватает майку защитника с правой стороны, и если ты вылезаешь с левой стороны, он берет рукой и разворачивает тебя в другую сторону, не туда, куда ты бежишь. Что можешь выделить ты?

    – Самый сильный нападающий РПЛ. Я попытался сыграть в него корпусом, толкнуть, причем со всей силой, а он даже с места не сдвинулся! Максимум – на два сантиметра. Вся игра «Локомотива» идет через Дзюбу. Против него один на один очень сложно играть, очень сильный человек, спиной клево играет. Я с ним не стоял рядом, чтобы он не чувствовал меня. Я игроков хватаю за майки, подталкиваю, провоцирую. Делаю все, чтобы была борьба. Главное – чтобы не видел судья. Еще Джон Кордоба – сильный нападающий, но за все мои матчи в РПЛ Дзюба – самый сложный игрок в чемпионате.

    – После какой игры ты пришел дома и ноги отваливались?

    – Игра недавняя с «Локомотивом». Жена спрашивает: «Что с тобой случилось?» Я сказал: «Всей своей силой пытался оттолкнуть Дзюбу, а он даже не сдвинулся – на месте остался!» Артем меня ударил локтем в грудь, я зашел в раздевалку и чувствую, как болит грудная клетка. Думаю: «Все, конец сердцу!» Массажист подходит, и я ему говорю: «Сергеевич, тут очень болит». Жена говорит: «Как так произошло?» Я ей отвечаю: «Дзюба». Она говорит сыну: «Все, Дзюба «убил» папу». Вот я не понимаю до сих пор – как так получается, что я всей силой иду в него корпусом, а человек стоит на месте! Просто человек стоит на месте!

    – С тобой Дзюба разговаривал во время матча?

    – Да, говорил: «Почему Дмитрий Воробьев так сильно бьет? Скажи ему, что надо аккуратно, щечкой». Артем – нормальный парень. Дзюба еще сказал, когда Михаил Сиваков бил головой: «Михаил, не надо бить!»

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    Источник: «РБ Спорт»

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