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    • Винисиус объяснил поражение от «Жироны» (2:4) и попросил прощения у фанатов «Реала»

    Винисиус объяснил поражение от «Жироны» (2:4) и попросил прощения у фанатов «Реала»

    Нападающий «Реала» Винисиус прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в 31-м туре Примеры.

    «Команда очень нервничала в первом тайме, это повлияло на нас. Мы пытались исправить ситуацию за счет индивидуальных действий, но мы должны играть как команда, если мы будем действовать как команда, мы сможем победить всех.

    Представляете, что такое «Реал Мадрид». Это была плохая ночь, мы приносим свои извинения и должны снова играть как команда», – заявил Винисиус.

    • «Реал» занимает второе место в Примере и отстает от «Барсы» на 11 очков.
    • У каталонского клуба есть игра в запасе.

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    Источник: Marca

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    25.04.2023 23:41
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