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    • Форвард «Жироны» прокомментировал исторический покер в ворота «Реала»

    Форвард «Жироны» прокомментировал исторический покер в ворота «Реала»

    Нападающий «Жироны» Валентин Кастелланос рассказал о своих эмоциях после покера в ворота «Реала» (4:2) в 31-м туре Примеры.

    • Кастелланос стал первым игроком за 76 лет, который забил «Реалу» 4 мяча за матч в Примере.
    • 24-летний аргентинец проводит первый сезон в Европе.
    • Кастелланос забил 11 голов в 29 матчах Примеры в этом сезоне.

    «Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить. Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял.

    Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров», – сказал Кастелланос.

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    Источник: Marca

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    25.04.2023 23:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17472

      Garrincha58 16 часов назад

      обрадовался.... Реал то играл почти резервным составом

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      Рейтинг: +505

      diemens74 > Garrincha58 3 часа назад

      У Реала нет и небыло резервного состава. Почему про него вспоминают только когда реал проигрывает?

      0
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