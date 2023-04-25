Форвард «Жироны» прокомментировал исторический покер в ворота «Реала»

Нападающий «Жироны» Валентин Кастелланос рассказал о своих эмоциях после покера в ворота «Реала» (4:2) в 31-м туре Примеры.

Кастелланос стал первым игроком за 76 лет, который забил «Реалу» 4 мяча за матч в Примере.

24-летний аргентинец проводит первый сезон в Европе.

Кастелланос забил 11 голов в 29 матчах Примеры в этом сезоне.

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить. Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял.

Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров», – сказал Кастелланос.