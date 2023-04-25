Анчелотти назвал причины поражения «Реала» от «Жироны» со счетом 2:4

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 31-го тура Примеры.

«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли места для контратак.

С мячом игры была хорошей, но без него мы оставили слишком много пространства. Они забили первые голы после двух моментов.

Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессивности в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства», – сказал Анчелотти.