Анчелотти назвал причины поражения «Реала» от «Жироны» со счетом 2:4

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 31-го тура Примеры.
«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли места для контратак.
С мячом игры была хорошей, но без него мы оставили слишком много пространства. Они забили первые голы после двух моментов.
Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессивности в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства», – сказал Анчелотти.
- «Реал» занимает второе место в Примере и отстает от «Барсы» на 11 очков.
- У каталонского клуба есть игра в запасе.
Источник: Marca