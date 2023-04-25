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    • Анчелотти назвал причины поражения «Реала» от «Жироны» со счетом 2:4

    Анчелотти назвал причины поражения «Реала» от «Жироны» со счетом 2:4

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 31-го тура Примеры.

    «Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли места для контратак.

    С мячом игры была хорошей, но без него мы оставили слишком много пространства. Они забили первые голы после двух моментов.

    Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессивности в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» занимает второе место в Примере и отстает от «Барсы» на 11 очков.
    • У каталонского клуба есть игра в запасе.

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    Источник: Marca

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    25.04.2023 23:21
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +101379

      zigbert 6 минут назад

      Недооценил соперника Реал, Жирона играла самоотверженно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1145

      Alex Flash 13 часов назад

      жирный "лещ" от Жироны

      0
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