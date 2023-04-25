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    • Экс-одноклубник Дзюбы рассказал, крал ли форвард кошелек Быстрова

    Экс-одноклубник Дзюбы рассказал, крал ли форвард кошелек Быстрова

    Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков и бывший одноклубник нападающего Артема Дзюбы прокомментировал историю с кражей кошелька у Владимира Быстрова.

    – Тогда еще говорили про воровство кошелька в раздевалке «Спартака». Вы над Дзюбой шутили?

    – В «Томи» это была постоянная тема: «Карманы проверяем». Вся эта непонятная история случилась как раз в 2009-м.

    В июне «Спартак» поехал на сбор в Австрию, там все и случилось с Быстровым. И в августе Дзюба впервые переходит в «Томь». Не просто переходит – его отцепляют от «Спартака», на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата тысяч 15 долларов была.

    – Как думаете, крал или нет?

    – Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей. Знаю, что за пару дней до этого случая Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. А через два дня Вова предъявлял Артему кражу в 23 тысячи.

    Знаю, Бояринцев вступился за Дзюбу тогда. Для меня слово Дениса перевешивает слова всех спартаковцев вместе взятых. Поэтому нет, в кражу не верю.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +306

      dauzhhhhh 3 минуты назад

      как раз в 2009-м.=====А чо ж раньше то ? Молчал аж 15 лет...Ского ж годов тайну эту в себе хранил.)))

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