Экс-одноклубник Дзюбы рассказал, крал ли форвард кошелек Быстрова

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков и бывший одноклубник нападающего Артема Дзюбы прокомментировал историю с кражей кошелька у Владимира Быстрова.

– Тогда еще говорили про воровство кошелька в раздевалке «Спартака». Вы над Дзюбой шутили?

– В «Томи» это была постоянная тема: «Карманы проверяем». Вся эта непонятная история случилась как раз в 2009-м.

В июне «Спартак» поехал на сбор в Австрию, там все и случилось с Быстровым. И в августе Дзюба впервые переходит в «Томь». Не просто переходит – его отцепляют от «Спартака», на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата тысяч 15 долларов была.

– Как думаете, крал или нет?

– Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей. Знаю, что за пару дней до этого случая Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. А через два дня Вова предъявлял Артему кражу в 23 тысячи.

Знаю, Бояринцев вступился за Дзюбу тогда. Для меня слово Дениса перевешивает слова всех спартаковцев вместе взятых. Поэтому нет, в кражу не верю.