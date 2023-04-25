Опубликована сборная 24-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 24-го тура РПЛ.

В нее включены футболисты «Локомотива», «Ахмата», Оренбурга», «Ростова», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»);

Защитники: Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Андрей Семeнов («Ахмат»), Александр Эктов («Оренбург»);

Полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Антон Швец («Ахмат»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»).