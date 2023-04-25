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    Опубликована сборная 24-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 24-го тура РПЛ.

    В нее включены футболисты «Локомотива», «Ахмата», Оренбурга», «Ростова», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

    Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»);

    Защитники: Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Андрей Семeнов («Ахмат»), Александр Эктов («Оренбург»);

    Полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Антон Швец («Ахмат»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит»);

    Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»).

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2045

      ПалкоВводецъ (returned) 32 минуты назад

      На месте дельфина должен быть Безбородов. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +712

      Янвapь 69 > ПалкоВводецъ (returned) 23 минуты назад

      Там, если ногтем фамилию потереть, то, как в лохотронской лотерее покажется надпись Безбородов

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      Рейтинг: +712

      Янвapь 69 36 минут назад

      Два дельфина в напах ))))) , но один дельфтн честно забивал, а другой симулировал, как всегда, и после этого 9,5 получил ! )) Отсюда вывод - симулировать единственно правильное свинское поведение на поле ))

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