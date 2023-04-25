Денисов рассказал, как Абаскаль сорвал голос в матче «Спартак» – «Краснодар»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.
- Москвичи победили со счетом 4:3.
- Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
- «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.
– За счeт чего удалось переломить игру?
– За счeт характера, эмоций. После пенальти не остановились, пошли дальше.
– Тренер «Краснодара» намекал, что «Спартаку» помогло судейство.
– Это его мысли. Ничего не могу сказать. Не буду комментировать судейство.
– Абаскаль голос сорвал. Что он такого в перерыве сделал?
– Сделал замены, поговорил с командой. В перерыве я разминался, поэтому не так много был с командой. Он и во время игры поддерживал нас, старался завести, помочь нам. Поэтому и сорвал голос.
– Эта победа важна в том плане, что прервали серию игр, где откровенно не везло?
– Каждая победа важна. Такая победа вдвойне приятна. Повторюсь, проявили характер и не остановились