Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Денисов рассказал, как Абаскаль сорвал голос в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Денисов рассказал, как Абаскаль сорвал голос в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    – За счeт чего удалось переломить игру?

    – За счeт характера, эмоций. После пенальти не остановились, пошли дальше.

    – Тренер «Краснодара» намекал, что «Спартаку» помогло судейство.

    – Это его мысли. Ничего не могу сказать. Не буду комментировать судейство.

    – Абаскаль голос сорвал. Что он такого в перерыве сделал?

    – Сделал замены, поговорил с командой. В перерыве я разминался, поэтому не так много был с командой. Он и во время игры поддерживал нас, старался завести, помочь нам. Поэтому и сорвал голос.

    – Эта победа важна в том плане, что прервали серию игр, где откровенно не везло?

    – Каждая победа важна. Такая победа вдвойне приятна. Повторюсь, проявили характер и не остановились

    Новости по теме
    Червиченко: «Безбородов – самый грязный судья России. Не в первый раз тащит «Спартак» за уши» 11
    Джикия прокомментировал жалобу Сафонова на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»
    Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 