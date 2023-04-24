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    • Ловчев прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Ловчев прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможное увольнение Гильермо Абаскаля из московского клуба.

    «Начались какие-то странные разговоры про Абаскаля. Но думаю, что «Лукойл» дeргаться с тренером не будет – это не история Федуна, когда тренеров часто меняли под воздействием нескольких болезненных поражений.

    Кроме того, надо признать, что Абаскаль действительно слепил команду, которая играет в хороший футбол в атаку. И есть фактор, который влияет сейчас на результат – травмированы несколько основных игроков, а на Кубок трое ещe и дисквалифицированы.

    Драка в Питере в конце прошлого года дорого обошлась как «Зениту», так и «Спартаку» – урок на будущее», – написал Ловчев телеграме.

    • Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
    • В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
    • Москвичи вылетели из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2), в РПЛ они идут на 3-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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