Ловчев прокомментировал возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможное увольнение Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Начались какие-то странные разговоры про Абаскаля. Но думаю, что «Лукойл» дeргаться с тренером не будет – это не история Федуна, когда тренеров часто меняли под воздействием нескольких болезненных поражений.

Кроме того, надо признать, что Абаскаль действительно слепил команду, которая играет в хороший футбол в атаку. И есть фактор, который влияет сейчас на результат – травмированы несколько основных игроков, а на Кубок трое ещe и дисквалифицированы.

Драка в Питере в конце прошлого года дорого обошлась как «Зениту», так и «Спартаку» – урок на будущее», – написал Ловчев телеграме.