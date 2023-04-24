Штрафы Калешина в «Акроне»: 1000 рублей за мат, 3000 – за опоздание на тренировку

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о штрафах в клубе из Тольятти.

«Я прочитал, что Семак строго относится к мату. В межсезонье мы собрались и поставили себе цель уйти и от этого. Ввели штраф. Сказал слово на «б» в тренировочном процессе – 1000 рублей. У меня тоже есть этот грех, не сдержан на язык. Несколько раз платил.

У нас всe в пропорции от зарплаты. Самый крупный – 10% от оклада за несоблюдение жирового компонента. Опозданий на тренировку у нас вроде не было. Там, кажется, 3000 рублей. Столько же стоит жeлтая карточка за неспортивное поведение.

По красной у нас были серьeзные споры из-за удаления Полубояринова в матче с «Торпедо». Всe-таки не стали штрафовать. Сомнительный эпизод. Вещи прописываются клубом, но мы можем поменять. Если человек отдался игре, а судья ошибся, то почему не простить?

Вот за алкоголь или наркотики у нас вплоть до отчисления, но такого просто и не случается. За нами стоит академия. Важно давать малышам правильный пример.

Какими словами заменяю мат? Опытные люди говорят, что полезно говорить «слава богу» вместо любого матерного слова», – сказал Калешин.