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  • Мирзов хочет вернуться в «Спартак»: «Нужно закрыть этот гештальт»

Мирзов хочет вернуться в «Спартак»: «Нужно закрыть этот гештальт»

24 апреля 2023, 14:59
9

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что хочет вернуться в «Спартак».

«Хотел бы вернуться в «Спартак»? Без сомнений, конечно, да. В «Спартаке» у меня, к сожалению, не получилось показать, на что я способен. Сыграло много факторов: ушел тренер, который меня привел (Олег Кононов – прим. «Бомбардира»), играли в другой футбол.

Много отговорок можно придумать. Но смысла нет, это все в прошлом. Конечно, хочется закрыть этот гештальт. Если у человека что-то не получается, ему хочется этого добиться», – сказал Мирзов.

  • Мирзов играл за «Спартак» с июля 2019 по сентябрь 2021-го с небольшим перерывом.
  • Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 33 матчах за клуб.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (9)
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Garrincha58
1682340335
тебя только там и не хватало
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rash1959
1682342343
Вот только начал забывать про ЭТООго, .... и опять.
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ilichkadr
1682343022
Хочет ли Спартак?
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Persona_non_Grata
1682344917
Оставь надежду ... !!! )))
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заткнитемнерот
1682345362
Газизов хочет вернуться в «Спартак»: «Нужно закрыть этот гештальт»
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Иван Петров 1986
1682346819
Вот только не нужно этого.
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Solist345345
1682347677
Да он и в Химках то не тянет.
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k611
1682349071
В Спартаке у него было много суеты на поле, но без какой-то существенной пользы.
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Эном айс
1682349426
Похамлю. Закрыть "гештальт" и закрыть мохнатое рыло-две большие разницы.
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