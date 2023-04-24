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    • Мирзов хочет вернуться в «Спартак»: «Нужно закрыть этот гештальт»

    Мирзов хочет вернуться в «Спартак»: «Нужно закрыть этот гештальт»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что хочет вернуться в «Спартак».

    «Хотел бы вернуться в «Спартак»? Без сомнений, конечно, да. В «Спартаке» у меня, к сожалению, не получилось показать, на что я способен. Сыграло много факторов: ушел тренер, который меня привел (Олег Кононов – прим. «Бомбардира»), играли в другой футбол.

    Много отговорок можно придумать. Но смысла нет, это все в прошлом. Конечно, хочется закрыть этот гештальт. Если у человека что-то не получается, ему хочется этого добиться», – сказал Мирзов.

    • Мирзов играл за «Спартак» с июля 2019 по сентябрь 2021-го с небольшим перерывом.
    • Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 33 матчах за клуб.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22198

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Оставь надежду ... !!! )))

      0
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      Рейтинг: +18630

      ilichkadr 32 минуты назад

      Хочет ли Спартак?

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      Ответить
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      Рейтинг: +6298

      rash1959 44 минуты назад

      Вот только начал забывать про ЭТООго, .... и опять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17471

      Garrincha58 1 час назад

      тебя только там и не хватало

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