Мирзов хочет вернуться в «Спартак»: «Нужно закрыть этот гештальт»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что хочет вернуться в «Спартак».

«Хотел бы вернуться в «Спартак»? Без сомнений, конечно, да. В «Спартаке» у меня, к сожалению, не получилось показать, на что я способен. Сыграло много факторов: ушел тренер, который меня привел (Олег Кононов – прим. «Бомбардира»), играли в другой футбол.

Много отговорок можно придумать. Но смысла нет, это все в прошлом. Конечно, хочется закрыть этот гештальт. Если у человека что-то не получается, ему хочется этого добиться», – сказал Мирзов.