«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире

Главный тренер клуба МЛС «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком в мире.

«Холанд – лучший в мире сейчас. От него у меня захватывает дух. Никто не играет сейчас на его уровне, даже величайший Лионель Месси.

Холанд лучший в мире по статистике, по уровню игры, по ментальности. Он должен получить «Золотой мяч», если будет в такой форме и дальше. 224 гола в 264 матчах – это признак того, что уровень Эрлинга не падает», – сказал Руни.