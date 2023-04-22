Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире

    Главный тренер клуба МЛС «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком в мире.

    «Холанд – лучший в мире сейчас. От него у меня захватывает дух. Никто не играет сейчас на его уровне, даже величайший Лионель Месси.

    Холанд лучший в мире по статистике, по уровню игры, по ментальности. Он должен получить «Золотой мяч», если будет в такой форме и дальше. 224 гола в 264 матчах – это признак того, что уровень Эрлинга не падает», – сказал Руни.

    • Норвежец в «Сити» с лета.
    • С 32 голами Холанд лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).

    Новости по теме
    Топ-5 лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную
    Холанд повторил рекорд ван Нистелроя в ЛЧ 2
    Холанд побил рекорд Мане в Лиге чемпионов
    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2023 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +514

      lipatov32 45 минут назад

      Но мяч золотой, гному по привычки отдадут!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 