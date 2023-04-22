«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире

Но мяч золотой, гному по привычки отдадут!!!
Главный тренер клуба МЛС «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком в мире.
«Холанд – лучший в мире сейчас. От него у меня захватывает дух. Никто не играет сейчас на его уровне, даже величайший Лионель Месси.
Холанд лучший в мире по статистике, по уровню игры, по ментальности. Он должен получить «Золотой мяч», если будет в такой форме и дальше. 224 гола в 264 матчах – это признак того, что уровень Эрлинга не падает», – сказал Руни.
- Норвежец в «Сити» с лета.
- С 32 голами Холанд лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).