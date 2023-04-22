Хави ответил на вопрос о возвращении Месси в «Барселону»

Главного тренера «Барселоны» Хави перед матчем Примеры против «Атлетико» спросили о потенциальном возвращении в команду форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси? Я не в курсе всех последних слухов. Мне нужно работать и думать о завтрашнем матче, а не о трансферном окне. Сейчас не время говорить о Месси», – приводит слова Хави «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca.