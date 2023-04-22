РПЛ. «Химки» победили «Торпедо» (4:2) и сократили отставание от зоны стыков до 1 очка

«Химки» дома обыграли «Торпедо» со счетом 4:2 в 24-м туре чемпионата России.

Команда Андрея Талалаева уступала к 52-й минуте, но затем забила три гола и одержала волевую победу.

«Химки» остались на 15-м месте в РПЛ, но сократили отставание от зоны стыков до одного очка.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку с 13 баллами.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Химки – Торпедо (Москва) – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Магомедов, 34; 1:1 – Андре (с пенальти), 45+3; 1:2 – Стефанович, 52; 2:2 – Мирзов (с пенальти), 59; 3:2 – Хубулов, 63; 4:2 – Главчич, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ