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    • РПЛ. «Химки» победили «Торпедо» (4:2) и сократили отставание от зоны стыков до 1 очка

    РПЛ. «Химки» победили «Торпедо» (4:2) и сократили отставание от зоны стыков до 1 очка

    «Химки» дома обыграли «Торпедо» со счетом 4:2 в 24-м туре чемпионата России.

    Команда Андрея Талалаева уступала к 52-й минуте, но затем забила три гола и одержала волевую победу.

    «Химки» остались на 15-м месте в РПЛ, но сократили отставание от зоны стыков до одного очка.

    «Торпедо» занимает 16-ю строчку с 13 баллами.

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    Химки – Торпедо (Москва) – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Магомедов, 34; 1:1 – Андре (с пенальти), 45+3; 1:2 – Стефанович, 52; 2:2 – Мирзов (с пенальти), 59; 3:2 – Хубулов, 63; 4:2 – Главчич, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21263

      derrik2000 23 минуты назад

      Да. Это точно: играли "мячик налево-мячик направо".
      Не ковыряли поле.
      Но сколько же голов было забито, в т. ч. ДВА 11-метровых, из-за ГРУБЕЙШИХ ошибок!
      Из шести забитых четыре точно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101330

      zigbert 53 минуты назад

      Интересный получился матч.Обе команды показали атакующий футбол. Может быть Торпедо не хватило сил на концовку. Химки с заслуженной победой!

      3
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      Рейтинг: +19598

      Cleaner 1 час назад

      Торпеда пошла на дно...

      0
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