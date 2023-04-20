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  • Ловчев объяснил, почему «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом»

Ловчев объяснил, почему «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом»

20 апреля 2023, 23:47
3

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что московская команда в текущем составе не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

  • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
  • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
  • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

«Главное – качество игроков. Мы видим, что как только травмировались Промес, Мозес, Джикия, был дисквалифицирован Соболев – оказалось, что остальные плюс-минус такие же, как и у «Акрона».

Только «Акрон» был более мотивирован и больше хотел этой победы. Но и тут надо помнить, что красно-белые уступили 12-й команде ФНЛ, с которой не играли на равных – соперник имел преимущество.

Произошедшее показывает, что «Спартак» в этом составе не готов конкурировать с «Зенитом» на длительной дистанции. На короткой, когда можно сыграть вничью, даже победить – да, но на длительной, когда возможны травмы и дисквалификации, не получится«, – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Акрон Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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Ниф-Ниф
1682055802
Все очень просто: амбиции, самомнение и гонор многих спартаковцев кратно прнвосходят их класс, футбольное мастерство, игровую дисциплину и самоотдачу. Какой из Зобнина вице-капитан, когда он запарывает всё что можно? С Акроном вообще он был безвольной тряпкой с капитанской повязкой. С такой ублюдочной игрой скоро и без фан-уйди Спартак лишится большинства болельщиков, смотреть на это безобразие просто надоело.
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NewLife
1682061784
Ловчев плюс минус стал таким же дебилом хейтером, как Канчельских)
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