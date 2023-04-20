Ловчев объяснил, почему «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что московская команда в текущем составе не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.

Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.

В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

«Главное – качество игроков. Мы видим, что как только травмировались Промес, Мозес, Джикия, был дисквалифицирован Соболев – оказалось, что остальные плюс-минус такие же, как и у «Акрона».

Только «Акрон» был более мотивирован и больше хотел этой победы. Но и тут надо помнить, что красно-белые уступили 12-й команде ФНЛ, с которой не играли на равных – соперник имел преимущество.

Произошедшее показывает, что «Спартак» в этом составе не готов конкурировать с «Зенитом» на длительной дистанции. На короткой, когда можно сыграть вничью, даже победить – да, но на длительной, когда возможны травмы и дисквалификации, не получится«, – написал Ловчев в своем телеграм-канале.