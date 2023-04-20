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    • Ловчев объяснил, почему «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом»

    Ловчев объяснил, почему «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что московская команда в текущем составе не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

    • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
    • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
    • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

    «Главное – качество игроков. Мы видим, что как только травмировались Промес, Мозес, Джикия, был дисквалифицирован Соболев – оказалось, что остальные плюс-минус такие же, как и у «Акрона».

    Только «Акрон» был более мотивирован и больше хотел этой победы. Но и тут надо помнить, что красно-белые уступили 12-й команде ФНЛ, с которой не играли на равных – соперник имел преимущество.

    Произошедшее показывает, что «Спартак» в этом составе не готов конкурировать с «Зенитом» на длительной дистанции. На короткой, когда можно сыграть вничью, даже победить – да, но на длительной, когда возможны травмы и дисквалификации, не получится«, – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    20.04.2023 23:47
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