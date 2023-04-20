В Испании рассказали, как Хави убеждает Месси вернуться в «Барселону»

Стали известны подробности общения главного тренера «Барселоны» Хави и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
Испанский специалист намеревался вернуть 35-летнего футболиста на «Камп Ноу» с первой минуты работы в клубе.
В одном из разговоров Хави сказал Месси: «Последнее, что тебе осталось сделать в футболе, – это красиво уйти из клуба всей жизни».
Тренер уже обсудил возвращение аргентинца с Марком-Андре тер Стегеном, Усманом Дембеле и Робертом Левандовски. Все они поддерживают этот трансфер.
Также в «Барсе» должен остаться Серхио Бускетс, если Месси присоединится к команде.
Хави собирается изменить схему и использовать ромб в полузащите с включением в него Лионеля.
Источник: Sport.es