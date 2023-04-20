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    • В Испании рассказали, как Хави убеждает Месси вернуться в «Барселону»

    В Испании рассказали, как Хави убеждает Месси вернуться в «Барселону»

    Стали известны подробности общения главного тренера «Барселоны» Хави и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

    Испанский специалист намеревался вернуть 35-летнего футболиста на «Камп Ноу» с первой минуты работы в клубе.

    В одном из разговоров Хави сказал Месси: «Последнее, что тебе осталось сделать в футболе, – это красиво уйти из клуба всей жизни».

    Тренер уже обсудил возвращение аргентинца с Марком-Андре тер Стегеном, Усманом Дембеле и Робертом Левандовски. Все они поддерживают этот трансфер.

    Также в «Барсе» должен остаться Серхио Бускетс, если Месси присоединится к команде.

    Хави собирается изменить схему и использовать ромб в полузащите с включением в него Лионеля.

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    Источник: Sport.es

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    20.04.2023 23:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 12 минут назад

      Зовут, что б уж совсем уничтожил экономическую структуру клуба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      гууд 40 минут назад

      Последнее, что тебе осталось сделать в футболе, – это красиво заработать на клубе всей жизни и отправиться в погоню за деньгами к кристинке.

      0
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