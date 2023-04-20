Смолов объяснил, почему назвал журналиста «клоуном»

Федор Смолов прокомментировал перепалку с журналистом после вылета «Динамо» из Fonbet Кубка России.

Динамовцы вылетели от «Акрона», проиграв в серии пенальти.

Журналист «СЭ» Микеле Антонов сказал Смолову: «Федор, вы обещали кубок фанатам».

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» – ответил футболист.

– Я же не обязан был через микст-зону проходить, так как не был в заявке на матч, мы сидели на трибуне. Мы вылетели от «Акрона». Я пока спускался в раздевалку – с болельщиками там...

– Порамсил?

– Уже накаленный был, да. Самое главное, когда я шел и видел их, они мне ничего не сказали. Мне кажется, что было не очень, что я уже прошел, и в спину этот вопрос.

Я так отреагировал. Наверное, не наверное, а точно – неправильно. Были эмоции. Мы этот вопрос в принципе закрыли, я встретил его после «Спартака». Мы сфоткались, пожали руку.

– Если бы этот вопрос не в спину был, ты бы отреагировал по-другому?

– Я бы, скорее всего, промолчал, сдержался бы. Потому что здесь фактор того, что я уже прошел – и не понимаешь от кого.

– В какой момент ты понял, что этой ситуации уделили много внимания?

– Да буквально сразу, когда Дима Симонов [директор по коммуникациям «Динамо»] извинился от лица клуба за меня и за спортивного директора. Я изначально не придавал этому большого значения.

Я не знал, что этот парень болельщик «Динамо», поэтому подумал: «Все по делу» (смеется).

– А когда понял, что ситуация вышла за пределы микста, как ты реагировал?

– Я был спокоен. Понимал, что ничего серьезного не произошло. Думал, что встречусь с ним и поговорю. Ничего критичного.

Я думаю, что здесь ответственность просто с двух сторон. Если не брать этот случай, то в принципе эти ребята часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы.

«Ты же обещал кубок. Где?» Мне что надо было сделать? Это, мне кажется, не про уважение. Если задаешь такие вопросы...

Если в спину от тебя идут провокации, то ожидать, что потом будут останавливаться и тебе серьезно отвечать на вопросы, тоже не стоит. Если все вместе пересмотрят подход, наверное, может что-то лучше получиться.

– Журналист тебе припомнил слова, которые были сказаны давно.

– Я это говорил [давал обещание выиграть Кубок России после финала-2021/22] в контексте эмоций, во-первых. Во-вторых, реально была классная поддержка: полные «Лужники», хотелось порадовать болельщиков «Динамо».

Я там начинал в 2007 году, конечно, мечтал выиграть трофей, думал: блин, как было бы это круто – потому что «Динамо» давно ничего не выигрывало. И вот я вернулся сейчас, и есть возможность завоевать титул.

Конечно, искренне этого хотел. Поэтому это и пообещал – потому что оставался тренер: я рассчитывал, что будет та же команда, ребята, на тот момент, не уходили. Но потом все изменилось.

Да, я не сдержал обещание перед болельщиками, к моему сожалению. Но я действительно хотел пройти «Акрон», даже при том, что не мог в тот момент находиться на поле.

– Обида на журналиста у тебя есть или все завершено?

– Да нет никаких обид.

– Что должно случиться, чтобы Смолов остановился к миксте и пообщался с журналистами?

– Последний матч сезона, наверное, можно пообщаться. Я уже старая вешалка, скоро заканчивать. Уже этих одинаковых вопросов столько было на протяжении карьеры – и каждый раз останавливаться и одно и то же как попугай говорить?

У нас в команде 25 человек, есть молодые ребята – кому-то это еще интересно и нужнее.