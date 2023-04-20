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Смолов объяснил, почему назвал журналиста «клоуном»

20 апреля 2023, 20:30
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Федор Смолов прокомментировал перепалку с журналистом после вылета «Динамо» из Fonbet Кубка России.

  • Динамовцы вылетели от «Акрона», проиграв в серии пенальти.
  • Журналист «СЭ» Микеле Антонов сказал Смолову: «Федор, вы обещали кубок фанатам».
  • «Тебе, что ли, обещал, клоун?» – ответил футболист.

– Я же не обязан был через микст-зону проходить, так как не был в заявке на матч, мы сидели на трибуне. Мы вылетели от «Акрона». Я пока спускался в раздевалку – с болельщиками там...

– Порамсил?

– Уже накаленный был, да. Самое главное, когда я шел и видел их, они мне ничего не сказали. Мне кажется, что было не очень, что я уже прошел, и в спину этот вопрос.

Я так отреагировал. Наверное, не наверное, а точно – неправильно. Были эмоции. Мы этот вопрос в принципе закрыли, я встретил его после «Спартака». Мы сфоткались, пожали руку.

– Если бы этот вопрос не в спину был, ты бы отреагировал по-другому?

– Я бы, скорее всего, промолчал, сдержался бы. Потому что здесь фактор того, что я уже прошел – и не понимаешь от кого.

– В какой момент ты понял, что этой ситуации уделили много внимания?

– Да буквально сразу, когда Дима Симонов [директор по коммуникациям «Динамо»] извинился от лица клуба за меня и за спортивного директора. Я изначально не придавал этому большого значения.

Я не знал, что этот парень болельщик «Динамо», поэтому подумал: «Все по делу» (смеется).

– А когда понял, что ситуация вышла за пределы микста, как ты реагировал?

– Я был спокоен. Понимал, что ничего серьезного не произошло. Думал, что встречусь с ним и поговорю. Ничего критичного.

Я думаю, что здесь ответственность просто с двух сторон. Если не брать этот случай, то в принципе эти ребята часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы.

«Ты же обещал кубок. Где?» Мне что надо было сделать? Это, мне кажется, не про уважение. Если задаешь такие вопросы...

Если в спину от тебя идут провокации, то ожидать, что потом будут останавливаться и тебе серьезно отвечать на вопросы, тоже не стоит. Если все вместе пересмотрят подход, наверное, может что-то лучше получиться.

– Журналист тебе припомнил слова, которые были сказаны давно.

– Я это говорил [давал обещание выиграть Кубок России после финала-2021/22] в контексте эмоций, во-первых. Во-вторых, реально была классная поддержка: полные «Лужники», хотелось порадовать болельщиков «Динамо».

Я там начинал в 2007 году, конечно, мечтал выиграть трофей, думал: блин, как было бы это круто – потому что «Динамо» давно ничего не выигрывало. И вот я вернулся сейчас, и есть возможность завоевать титул.

Конечно, искренне этого хотел. Поэтому это и пообещал – потому что оставался тренер: я рассчитывал, что будет та же команда, ребята, на тот момент, не уходили. Но потом все изменилось.

Да, я не сдержал обещание перед болельщиками, к моему сожалению. Но я действительно хотел пройти «Акрон», даже при том, что не мог в тот момент находиться на поле.

– Обида на журналиста у тебя есть или все завершено?

– Да нет никаких обид.

– Что должно случиться, чтобы Смолов остановился к миксте и пообщался с журналистами?

– Последний матч сезона, наверное, можно пообщаться. Я уже старая вешалка, скоро заканчивать. Уже этих одинаковых вопросов столько было на протяжении карьеры – и каждый раз останавливаться и одно и то же как попугай говорить?

У нас в команде 25 человек, есть молодые ребята – кому-то это еще интересно и нужнее.

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Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (1)
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Korsar_03
1682013082
То есть, получается, что если бы вопрос был от простого болелы, то Федя не извинялся бы? Получается, что он так ответил только потому, что не видел, кто задаёт вопрос. Мда, что ж вы так любите сами себя макнуть головой в гавно. Мол, ваши ожидания, ваши проблемы...
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