Мостовой призвал не трогать Абаскаля: «У «Спартака» все хорошо»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал вылет московского клуа из Fonbet Кубка России после поражения от «Акрона» (1:2).
«Акрон» – просто молодцы, они сотворили настоящее чудо. За счет борьбы и самоотдачи обыграли «Спартак». Можно просто аплодировать стоя. Но думаю, что «Краснодар» они уже не пройдут, плюс будут играть на выезде.
А что «Спартак»? У них все хорошо, страшного ничего не произошло. Проиграли, ну бывает, и что теперь? Абаскаль отлично работает. Не трогайте команду и тренера. В футболе все возможно», – сказал Мостовой.
- «Акрон» идет на 12-м месте в Первой лиге.
- В прошлом году «Спартак» выиграл Кубок России.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»