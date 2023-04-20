Мостовой призвал не трогать Абаскаля: «У «Спартака» все хорошо»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал вылет московского клуа из Fonbet Кубка России после поражения от «Акрона» (1:2).

«Акрон» – просто молодцы, они сотворили настоящее чудо. За счет борьбы и самоотдачи обыграли «Спартак». Можно просто аплодировать стоя. Но думаю, что «Краснодар» они уже не пройдут, плюс будут играть на выезде.

А что «Спартак»? У них все хорошо, страшного ничего не произошло. Проиграли, ну бывает, и что теперь? Абаскаль отлично работает. Не трогайте команду и тренера. В футболе все возможно», – сказал Мостовой.