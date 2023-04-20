Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой призвал не трогать Абаскаля: «У «Спартака» все хорошо»

    Мостовой призвал не трогать Абаскаля: «У «Спартака» все хорошо»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал вылет московского клуа из Fonbet Кубка России после поражения от «Акрона» (1:2).

    «Акрон» – просто молодцы, они сотворили настоящее чудо. За счет борьбы и самоотдачи обыграли «Спартак». Можно просто аплодировать стоя. Но думаю, что «Краснодар» они уже не пройдут, плюс будут играть на выезде.

    А что «Спартак»? У них все хорошо, страшного ничего не произошло. Проиграли, ну бывает, и что теперь? Абаскаль отлично работает. Не трогайте команду и тренера. В футболе все возможно», – сказал Мостовой.

    • «Акрон» идет на 12-м месте в Первой лиге.
    • В прошлом году «Спартак» выиграл Кубок России.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Хлестов призвал назначить Мостового тренером «Спартака» вместо Абаскаля 3
    Радимов высмеял замены «Спартака» в матче с «Акроном» 11
    Абаскаль попросил прощения у болельщиков «Спартака» за вылет из Fonbet Кубка России 28
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4930

      Питерский князь 1 час назад

      Не надо его трогать, еще есть куда вниз опуститься.
      Даешь 10:0 Зенит-СпартаГ!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      dragoff 1 час назад

      Ну вот, стоило этого упыря пригласить на выставочный матч с динамой и он подобрел. Прям как почтальон Печкин с велосипедом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Bez Imeni 1 час назад

      Похоже на иронию...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22118

      Persona_non_Grata > Bez Imeni 1 час назад

      Если сопоставить сказанное с тем кто это сказал, то - пожалуй...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 