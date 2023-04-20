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  • Мостовой призвал не трогать Абаскаля: «У «Спартака» все хорошо»

Мостовой призвал не трогать Абаскаля: «У «Спартака» все хорошо»

20 апреля 2023, 17:59
3

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал вылет московского клуа из Fonbet Кубка России после поражения от «Акрона» (1:2).

«Акрон» – просто молодцы, они сотворили настоящее чудо. За счет борьбы и самоотдачи обыграли «Спартак». Можно просто аплодировать стоя. Но думаю, что «Краснодар» они уже не пройдут, плюс будут играть на выезде.

А что «Спартак»? У них все хорошо, страшного ничего не произошло. Проиграли, ну бывает, и что теперь? Абаскаль отлично работает. Не трогайте команду и тренера. В футболе все возможно», – сказал Мостовой.

  • «Акрон» идет на 12-м месте в Первой лиге.
  • В прошлом году «Спартак» выиграл Кубок России.
  • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Сам_себе_сказал
1682003457
Похоже на иронию...
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alefreddy
1682062871
негатива от него нет уже хорошо
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