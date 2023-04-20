Семин объяснил, почему «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России

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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
«В Кубке всегда есть определенные неожиданности. Тем он и хорош. Нужно обязательно отметить амбиции «Акрона» в частности потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский.
Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз», – сказал Семин.
- «Акрон» идет на 12-м месте в Первой лиге.
- «Спартак» вылетел из Кубка России.
- В прошлом году москвичи выиграли турнир.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.