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    • Семин объяснил, почему «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России

    Семин объяснил, почему «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «В Кубке всегда есть определенные неожиданности. Тем он и хорош. Нужно обязательно отметить амбиции «Акрона» в частности потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский.

    Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз», – сказал Семин.

    • «Акрон» идет на 12-м месте в Первой лиге.
    • «Спартак» вылетел из Кубка России.
    • В прошлом году москвичи выиграли турнир.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1724

      Fialet 48 минут назад

      Редакторы не понимают разницу между "объяснил", и "высказал своё мнение".

      0
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      Рейтинг: +4930

      Питерский князь 1 час назад

      Какая неожидонасть?
      Акрон сильнее СпартаГа, вот и все.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +1390

      Taps 2 часа назад

      Абаскаля - на родину !
      Хватит бабло у Соболева тырить ...

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