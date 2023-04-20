Семин объяснил, почему «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

«В Кубке всегда есть определенные неожиданности. Тем он и хорош. Нужно обязательно отметить амбиции «Акрона» в частности потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский.

Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз», – сказал Семин.