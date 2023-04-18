Григорян назвал топ-3 лучших тренеров 23-го тура РПЛ

Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян назвал тройку лучших тренеров 23-го тура РПЛ
«Безусловно, первое место – Валерий Карпин. Уровень квалификации игроков и тот на который он вывел команду сегодня, вызывает уважение. Это было реализовано в матче с «Зенитом».
Второе – Михаил Галактионов. Можно говорить о невероятно эффективной игре Артeма Дзюбы и Максима Глушенкова, но есть вещи, которые мы не обсуждаем. Я увидел интересную ротацию между Наиром Тикнизяном и Марио Митаем. Такие моменты начинают всe больше просматриваться в работе Галактионова.
Третье – Владимир Ивич, которого нельзя не отметить. Он пришел к оптимальному составу, нашeл эффективные способы в обороне. Игра «Краснодара» постепенно, кроме результата, даeт моральное удовлетворение», – сказал Григорян в эфире «Коммент.Шоу».
- «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).
- «Локомотив» разгромил «Оренбург» (4:1).
- «Краснодар» победил «Сочи» (2:0).