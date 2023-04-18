Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Григорян назвал топ-3 лучших тренеров 23-го тура РПЛ

    Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян назвал тройку лучших тренеров 23-го тура РПЛ

    «Безусловно, первое место – Валерий Карпин. Уровень квалификации игроков и тот на который он вывел команду сегодня, вызывает уважение. Это было реализовано в матче с «Зенитом».

    Второе – Михаил Галактионов. Можно говорить о невероятно эффективной игре Артeма Дзюбы и Максима Глушенкова, но есть вещи, которые мы не обсуждаем. Я увидел интересную ротацию между Наиром Тикнизяном и Марио Митаем. Такие моменты начинают всe больше просматриваться в работе Галактионова.

    Третье – Владимир Ивич, которого нельзя не отметить. Он пришел к оптимальному составу, нашeл эффективные способы в обороне. Игра «Краснодара» постепенно, кроме результата, даeт моральное удовлетворение», – сказал Григорян в эфире «Коммент.Шоу».

    Новости по теме
    Григорян назвал форварда с «чудовищным превосходством» над защитниками РПЛ 1
    Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» – это россиянин 9
    Григорян сравнил РПЛ с джунглями, а Абаскаля – с Маугли 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1104

      Cubinec1989 51 минуту назад

      Хочется верить, что Ивич приведет Краснодар к новым вершинам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 