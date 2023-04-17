«Тоттенхэм» включил еще одного кандидата в список потенциальных тренеров

«Тоттенхэм» заинтересован в услугах Луиса Энрике.
Испанский тренер стал седьмым в шорт-листе клуба АПЛ. Другие кандидаты – Юрген Клинсманн, Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсман.
Также на 52-летнего специалиста, который очень хочет поработать в АПЛ, претендует «Челси».
- До конца сезона «Тоттенхэм» будет возглавлять Кристиан Стеллини.
- Энрике после ЧМ-2022 покинул сборную Испании.
- Единственный зарубежный опыт тренера – работа в «Роме» в сезоне-2011/12.
Источник: The Telegraph