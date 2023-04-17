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    «Тоттенхэм» включил еще одного кандидата в список потенциальных тренеров

    «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Луиса Энрике.

    Испанский тренер стал седьмым в шорт-листе клуба АПЛ. Другие кандидаты – Юрген Клинсманн, Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсман.

    Также на 52-летнего специалиста, который очень хочет поработать в АПЛ, претендует «Челси».

    • До конца сезона «Тоттенхэм» будет возглавлять Кристиан Стеллини.
    • Энрике после ЧМ-2022 покинул сборную Испании.
    • Единственный зарубежный опыт тренера – работа в «Роме» в сезоне-2011/12.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1800

      Artemka444 27 минут назад

      И что случиться то???
      Если не покупать игроков нормальных, я уже молчу про воспитанников!!!
      Хоть всех сразу поставьте, ничего не случится. Потолок топ 4 максимум

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