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  • «Тоттенхэм» включил еще одного кандидата в список потенциальных тренеров

«Тоттенхэм» включил еще одного кандидата в список потенциальных тренеров

17 апреля 2023, 22:30
1

«Тоттенхэм» заинтересован в услугах Луиса Энрике.

Испанский тренер стал седьмым в шорт-листе клуба АПЛ. Другие кандидаты – Юрген Клинсманн, Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсман.

Также на 52-летнего специалиста, который очень хочет поработать в АПЛ, претендует «Челси».

  • До конца сезона «Тоттенхэм» будет возглавлять Кристиан Стеллини.
  • Энрике после ЧМ-2022 покинул сборную Испании.
  • Единственный зарубежный опыт тренера – работа в «Роме» в сезоне-2011/12.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Энрике Луис
Комментарии (1)
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Artemka444
1681761442
И что случиться то??? Если не покупать игроков нормальных, я уже молчу про воспитанников!!! Хоть всех сразу поставьте, ничего не случится. Потолок топ 4 максимум
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