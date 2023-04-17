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    Вратарь «Торпедо» обвинил судей в убийстве его команды и «Спартака»

    Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

    – В игре со «Спартаком» было три пенальти со всеми согласен?

    – Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты.

    – Что скажешь по удалениям игроков «Спартака»?

    – Если футболистов «красно-белых» удалили, значит судья принял верное решение.

    – Можешь сказать, что «Торпедо» сегодня по-судейски убивали?

    – Убивали сегодня и нас, и «Спартак». У них все-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти.

    • «Спартак» победил в дерби со счетом 2:1.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 23 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 5 очков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +423

      dragoff 24 минуты назад

      То есть варианта, что все эпизоды были верными - никак им не рассматривается? По мне, так арбитр не ошибся ни в одном из них

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