Вратарь «Торпедо» обвинил судей в убийстве его команды и «Спартака»

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

– В игре со «Спартаком» было три пенальти со всеми согласен?

– Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты.

– Что скажешь по удалениям игроков «Спартака»?

– Если футболистов «красно-белых» удалили, значит судья принял верное решение.

– Можешь сказать, что «Торпедо» сегодня по-судейски убивали?

– Убивали сегодня и нас, и «Спартак». У них все-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти.