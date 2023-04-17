Сборная Бразилии может назначить Моуринью, если не договорится с единственным тренером, четырежды выигравшим ЛЧ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

По информации The Athletic, тренер «Реала» Карло Анчелотти остается главным кандидатом национальной команды. 63-летний итальянец – единственный главный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.

Если у сборной Бразилии не получится договориться с Анчелотти, то CBF попробует договориться с Моуринью.