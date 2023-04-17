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    Сборная Бразилии может назначить Моуринью, если не договорится с единственным тренером, четырежды выигравшим ЛЧ

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

    По информации The Athletic, тренер «Реала» Карло Анчелотти остается главным кандидатом национальной команды. 63-летний итальянец – единственный главный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.

    Если у сборной Бразилии не получится договориться с Анчелотти, то CBF попробует договориться с Моуринью.

    • Контракт «Ромы» с Моуринью истекает в 2024 году.
    • «Рома» идет в топ-3 Серии А.
    • Моуринью в клубе с 2021 года.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5729

      TOMSON 59 минут назад

      По стилю не для Бразилии тренер Маур. Хотя уже столько всего перепробовали может, как раз такого и не хватает.

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