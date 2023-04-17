Сборная Бразилии может назначить Моуринью, если не договорится с единственным тренером, четырежды выигравшим ЛЧ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.
По информации The Athletic, тренер «Реала» Карло Анчелотти остается главным кандидатом национальной команды. 63-летний итальянец – единственный главный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.
Если у сборной Бразилии не получится договориться с Анчелотти, то CBF попробует договориться с Моуринью.
- Контракт «Ромы» с Моуринью истекает в 2024 году.
- «Рома» идет в топ-3 Серии А.
- Моуринью в клубе с 2021 года.
Источник: The Athletic