КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какой будет повестка ближайшего заседания комитета по итогам 23-го тура РПЛ.

«В матче «Сочи» — «Краснодар» болельщик выбежал на поле.

Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Спартака» в матче с «Торпедо», два удаления за матч. Также рассмотрим поздний выход из раздевалок перед началом матча.

Рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиков «Оренбурга» в матче с «Локомотивом».

По матчу «Факел» — «Ахмат» рассмотрим выход за техническую зону тренера Пятибратова, администратора команды Котова и тренера вратарей Чихрадзе, которые работают в воронежском клубе», — сказал Григорьянц.