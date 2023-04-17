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КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака»

17 апреля 2023, 13:42
3

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какой будет повестка ближайшего заседания комитета по итогам 23-го тура РПЛ.

«В матче «Сочи»«Краснодар» болельщик выбежал на поле.

Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Спартака» в матче с «Торпедо», два удаления за матч. Также рассмотрим поздний выход из раздевалок перед началом матча.

Рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиков «Оренбурга» в матче с «Локомотивом».

По матчу «Факел»«Ахмат» рассмотрим выход за техническую зону тренера Пятибратова, администратора команды Котова и тренера вратарей Чихрадзе, которые работают в воронежском клубе», — сказал Григорьянц.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо
Комментарии (3)
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Slavan52
1681733183
Оренбург вспомнил как зовут Дзюбу
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Эном айс
1681734209
Говно повестка..Не попьёшь и не поешь. В лучшем случае тянет на пару упаковок полторашки в пластике и коробку со снетками в развес.. Думайте.
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ySS
1681738384
Напомнили о себе. Кого и на сколько "обуют"?)
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