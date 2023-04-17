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    КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какой будет повестка ближайшего заседания комитета по итогам 23-го тура РПЛ.

    «В матче «Сочи»«Краснодар» болельщик выбежал на поле.

    Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Спартака» в матче с «Торпедо», два удаления за матч. Также рассмотрим поздний выход из раздевалок перед началом матча.

    Рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиков «Оренбурга» в матче с «Локомотивом».

    По матчу «Факел»«Ахмат» рассмотрим выход за техническую зону тренера Пятибратова, администратора команды Котова и тренера вратарей Чихрадзе, которые работают в воронежском клубе», — сказал Григорьянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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