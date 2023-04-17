Мане сказал друзьям, куда хочет уйти из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане думает о своем будущем.

Если сенегальцу придется менять команду предстоящим летом, он предпочел бы вернуться в «Ливерпуль».

«Я скучаю по «Ливерпулю» и очень хочу вернуться в АПЛ», – сказал Мане своим друзьям.

При этом мерсисайдцы не заинтересованы в возвращении вингера из-за его возраста (31 год) и укомплектованности линии атаки.