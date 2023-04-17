Мане сказал друзьям, куда хочет уйти из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане думает о своем будущем.
Если сенегальцу придется менять команду предстоящим летом, он предпочел бы вернуться в «Ливерпуль».
«Я скучаю по «Ливерпулю» и очень хочу вернуться в АПЛ», – сказал Мане своим друзьям.
При этом мерсисайдцы не заинтересованы в возвращении вингера из-за его возраста (31 год) и укомплектованности линии атаки.
- Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.
- Его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
Источник: Football Insider