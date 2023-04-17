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    Мане сказал друзьям, куда хочет уйти из «Баварии»

    Нападающий «Баварии» Садио Мане думает о своем будущем.

    Если сенегальцу придется менять команду предстоящим летом, он предпочел бы вернуться в «Ливерпуль».

    «Я скучаю по «Ливерпулю» и очень хочу вернуться в АПЛ», – сказал Мане своим друзьям.

    При этом мерсисайдцы не заинтересованы в возвращении вингера из-за его возраста (31 год) и укомплектованности линии атаки.

    • Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.
    • Его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.

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    Источник: Football Insider

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14449

      Skull_Boy 1 час назад

      Настолько соскучился, что именно в Ливерпуле гнилой характер и показал себя в деле

      0
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      Рейтинг: +2781

      BlackMurder 1 час назад

      Сольет его Бавария, у них планы поболее будут, да еще и этот конфликт только на руку, Бавария один из тех клубов, которые смену поколений делают не сильно напрягаясь

      0
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      Рейтинг: +3544

      acor94 2 часа назад

      Ну так есть же ещё Эвертон в Ливерпуле. Там заиграет.

      1
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      Рейтинг: +1059

      mig28 2 часа назад

      Возможно, было бы плюсом для обоих сторон.

      0
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      Рейтинг: +4302

      mutabor0992 2 часа назад

      Уголек, куда в...африку!

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