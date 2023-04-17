«Бавария» хочет избавиться от Мане

Садио Мане может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.
Мюнхенский клуб хочет избавиться от сенегальца по нескольким причинам:
- Конфликт с Лероем Сане, в результате которого Мане ударил немца по лицу
- Не вписывается в систему главного тренера Томаса Тухеля
- У Садио большая зарплата – больше 20 миллионов евро в год (самая высокая в Бундеслиге)
- В «Баварии» недовольны игрой Мане. В клубе шутят, что подписали не игрока «Ливерпуля», а его брата-близнеца
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга