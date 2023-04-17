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«Бавария» хочет избавиться от Мане

17 апреля 2023, 00:20
5

Садио Мане может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

Мюнхенский клуб хочет избавиться от сенегальца по нескольким причинам:

  • Конфликт с Лероем Сане, в результате которого Мане ударил немца по лицу
  • Не вписывается в систему главного тренера Томаса Тухеля
  • У Садио большая зарплата – больше 20 миллионов евро в год (самая высокая в Бундеслиге)
  • В «Баварии» недовольны игрой Мане. В клубе шутят, что подписали не игрока «Ливерпуля», а его брата-близнеца

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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Германия. Бундеслига Бавария Мане Садио
Комментарии (5)
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serglider
1681693700
Лерое Сане - немец!? Тухель без году неделю в клубе и в его систему кто-то уже не вписывается? А вот 20 лямов которые немцы не хотят платить вполне могут быль причиной расставания))) Ну и Мане подписавший такой контракт, решил что теперь можно тупо отсидеть за эти деньги на скамейке запасных)))
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Damir07
1681702185
Мане причём тут он выкладываешь на 200% Вы посмотрите его статистику когда он начал играть за немцев он даже лучше чем за ливерпуль начал играть просто немцам жадно стало столько платить все что есть придумывают чтобы избавиться а так он хороший игрок
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BlackMurder
1681704352
Я так и не понял суть конфликта
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Artemka444
1681713713
Руководство у Баварии полное г!!!!
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