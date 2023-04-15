«Прислали вонючий автобус с большим опозданием»: Игнашевич раскритиковал «Енисей»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич недоволен условиями в Красноярске.
Его команда прилетела на матч 27-го тура Первой лиги против «Енисея» и столкнулась с проблемами.
«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны.
Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле.
Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», – сказал Игнашевич.
Источник: «Матч ТВ»