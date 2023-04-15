Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Прислали вонючий автобус с большим опозданием»: Игнашевич раскритиковал «Енисей»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич недоволен условиями в Красноярске.

    Его команда прилетела на матч 27-го тура Первой лиги против «Енисея» и столкнулась с проблемами.

    «Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны.

    Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле.

    Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», – сказал Игнашевич.

    Новости по теме
    Газзаев назвал лучших молодых тренеров России 2
    В «Балтике» рассказали об интересе клубов РПЛ к Игнашевичу 2
    Игнашевич – лучший тренер Первой лиги в ноябре 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 