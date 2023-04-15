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  • «Прислали вонючий автобус с большим опозданием»: Игнашевич раскритиковал «Енисей»

«Прислали вонючий автобус с большим опозданием»: Игнашевич раскритиковал «Енисей»

15 апреля 2023, 11:45
2

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич недоволен условиями в Красноярске.

Его команда прилетела на матч 27-го тура Первой лиги против «Енисея» и столкнулась с проблемами.

«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны.

Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле.

Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», – сказал Игнашевич.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Балтика Енисей Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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paracetamol
1681551550
Какой тренер, такой и автобус. Все должно быть гармонично!
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nemolod
1681637702
Урок на будущее - чтоб не подавали подобных автобусов,заранее предусмотрите аренду хорошего автобуса (а также гостиницу),чтобы не зависеть от обстоятельств и не терять времени!
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