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    Месси снялся в рекламе Louis Vuitton: там намек на возможный уход из «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поучаствовал в рекламных съемках для Louis Vuitton.

    Он запечатлен на взлетной полосе с чемоданом французского дома моды из коллекции Horizon от Louis Vuitton.

    В соцсетях обсуждают, что это может быть намеком 35-летнего аргентинца на скорую смену команды.

    Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня. В его возвращении очень заинтересована «Барселона».

    Да и сам нападающий добавил интриги своим заявлением в промо-ролике для рекламной кампании.

    «Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать, что может произойти.

    Будущее будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его», – сказал Месси.

    Фото: твиттер Louis Vuitton, XinHua / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2092

      jek718875 17 минут назад

      Пора заканчивать, ты великий, уйди красиво

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