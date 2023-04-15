Месси снялся в рекламе Louis Vuitton: там намек на возможный уход из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поучаствовал в рекламных съемках для Louis Vuitton.

Он запечатлен на взлетной полосе с чемоданом французского дома моды из коллекции Horizon от Louis Vuitton.

В соцсетях обсуждают, что это может быть намеком 35-летнего аргентинца на скорую смену команды.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня. В его возвращении очень заинтересована «Барселона».

Да и сам нападающий добавил интриги своим заявлением в промо-ролике для рекламной кампании.

«Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать, что может произойти.

Будущее будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его», – сказал Месси.

Фото: твиттер Louis Vuitton, XinHua / Global Look Press