Стало известно, какую зарплату требовал Вейналдум в «Спартаке»

Надо было в зенит идти, там деньги не считают)))
Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о переговорах с Джорджиньо Вейналдумом.
«Была встреча с представителями и родственниками Вейналдума, которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил... Мы не хотим слушать ничего».
Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в 5 миллионов евро в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», – отметил Асхабадзе.
- Сейчас голландец выступает за «Рому» на правах аренды, его трансфер принадлежит «ПСЖ».
- До этого он 6 лет провел в АПЛ, играя за «Ливерпуль» и «Ньюкасл».