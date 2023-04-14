Стало известно, какую зарплату требовал Вейналдум в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о переговорах с Джорджиньо Вейналдумом.

«Была встреча с представителями и родственниками Вейналдума, которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил... Мы не хотим слушать ничего».

Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в 5 миллионов евро в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», – отметил Асхабадзе.