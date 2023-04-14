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    Стало известно, какую зарплату требовал Вейналдум в «Спартаке»

    Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о переговорах с Джорджиньо Вейналдумом.

    «Была встреча с представителями и родственниками Вейналдума, которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил... Мы не хотим слушать ничего».

    Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в 5 миллионов евро в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», – отметил Асхабадзе.

    • Сейчас голландец выступает за «Рому» на правах аренды, его трансфер принадлежит «ПСЖ».
    • До этого он 6 лет провел в АПЛ, играя за «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1685

      vmonomah17 1 час назад

      Надо было в зенит идти, там деньги не считают)))

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      Рейтинг: +4104

      fakeid 2 часа назад

      а зулусу платят 7, больше чем кому-либо в рпл. гы-гы.

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