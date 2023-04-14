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    Семак прокомментировал новость о желании «Зенита» выкупить Мантуана

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о желании клуба выкупить у «Коринтианса» форварда Густаво Мантуана.

    «Я не знаю экономических подробностей. Но что касается игровых качеств, то он полностью соответствует нашей команде.

    Мы, конечно, хотели бы, чтобы он остался. А дальше — это уже задача руководства, насколько можно будет договориться с его предыдущим клубом о полном его выкупе», — сказал Семак.

    • 21-летний Мантуан в «Зените» с лета.
    • Игрок стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Мантуана 16 матчей, 4 гола, ассист.

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    Источник: Sport24

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