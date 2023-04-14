Семак прокомментировал новость о желании «Зенита» выкупить Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о желании клуба выкупить у «Коринтианса» форварда Густаво Мантуана.

«Я не знаю экономических подробностей. Но что касается игровых качеств, то он полностью соответствует нашей команде.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы он остался. А дальше — это уже задача руководства, насколько можно будет договориться с его предыдущим клубом о полном его выкупе», — сказал Семак.