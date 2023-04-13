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  • ЭСК РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0)

ЭСК РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0)

13 апреля 2023, 19:53
15

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Проверку инициировал департамент инспектирования.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 15-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчетливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился еще в игре в пределах поля.

Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде», – говорится в вердикте ЭСК.

  • Матч в Москве завершился нулевой ничьей.
  • Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ахмат Сухой Алексей
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1681405505
Не ну все правильно кули. Значит когда Зобнина руками держали ,то контакт был не на пенку. А когда нога Зобнина с ногой защитника встретилась, то контакт был на пенку. Заетрахали эти двуличные заднеприводные иксперты ,которые правила выдумывают на ходу.
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порт
1681406567
Тащат, тащат, и не могут вытащить.
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BRO_football
1681408062
Ой, какое совпадение! Второй раз подряд судья ошибся в пользу Спартака. В матче с Динамо ошибочно назначил пенальти, в матче с Ахматом ошибочно не назначил пенальти. Итого: 2 ничьи и 2 очка подарили Спартаку. А могло быть 2 поражения и 0 очков. Зарема, где ты? Судьи против Спартака ополчились!
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VVM1964
1681416868
Знаю сволочи сколько очков отобрали у Спартака своими действиями, вот и выносят подобные вердикты, смотрите мол - и в вашу пользу "ошибки" бывают !!! (((
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Дядя Серёжа
1681451062
Да лучше бы дали, глядишь игра бы пошла.
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шахта Заполярная
1681465040
Сейчас они еще пороются и четвертую, а потом и пятую ошибку найдут в пользу Спартака. Команда была, будут землю грызть, а вот когда напишут ошибки в пользу соперников Спартака, это другое, команды не было и не будет.
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