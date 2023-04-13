ЭСК РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0)

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Проверку инициировал департамент инспектирования.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 15-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчетливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился еще в игре в пределах поля.

Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде», – говорится в вердикте ЭСК.