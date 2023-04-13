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    ЭСК РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0)

    Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

    Проверку инициировал департамент инспектирования.

    «Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 15-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчетливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился еще в игре в пределах поля.

    Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде», – говорится в вердикте ЭСК.

    • Матч в Москве завершился нулевой ничьей.
    • Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +34046

      VVM1964 24 минуты назад

      Знаю сволочи сколько очков отобрали у Спартака своими действиями, вот и выносят подобные вердикты, смотрите мол - и в вашу пользу "ошибки" бывают !!! (((

      1
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      Рейтинг: +17842

      Barmaleushka 2 часа назад

      Наличие "ВЕЛИКАГА промкваса" на сайте можно определить по стойкому "аромату" сероводорода , выходящего из его развальцованного "дупла" .

      1
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      Рейтинг: +1594

      Suvorov51 2 часа назад

      Нестоило Великому клубу устраивать встречи с арбитрами, ведь все они принадлежат ПРОМКВАСУ, и ПРОМКВАС спецом разрешил эту встречу, чтобы потом все сделать против Спартака, не надо идти на поводу ведь все равно в российском футболе будет так как решит ПРОМКВАС, теперь все будет работать против вас, так что зря были эти встречи они вам ни чего не дали, просто судьи берут под козырек. а хозяин знает что и как делать, не связывайтесь вы больше , все кругом продается и покупается

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 2 часа назад

      Ой, какое совпадение! Второй раз подряд судья ошибся в пользу Спартака. В матче с Динамо ошибочно назначил пенальти, в матче с Ахматом ошибочно не назначил пенальти.
      Итого: 2 ничьи и 2 очка подарили Спартаку. А могло быть 2 поражения и 0 очков.
      Зарема, где ты? Судьи против Спартака ополчились!

      5
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      Рейтинг: +486

      FCSpartakM > BRO_football 5 минут назад

      В матче с Ахматом не поставили пенальти на Чернове, плюс пенка Ахмата была с левого углового. С Динамо не поставили пенальти за руку Дасы. Если бы ты смотрел матчи, то не писал бы чушь. Разница в том, что Спартак уже давно забил куй на ЭСК , а другие там чего-то ищут до сих пор, будто там очки возвращают

      0
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      Рейтинг: +6375

      порт 3 часа назад

      Тащат, тащат, и не могут вытащить.

      4
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      Рейтинг: +136

      timon2401 > порт 3 часа назад

      Тащат в РПЛ только одних))) и не будем называть кого, дабы от названия подташнивает

      2
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      Рейтинг: +1722

      ПалкоВводецъ (returned) > порт 2 часа назад

      Сви ней тащат в наглую, а они сопротивляются и валятся на своё 10 место. Даже судьи не в силах их поднять. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +6375

      порт > timon2401 2 часа назад

      Дорогая, ты опять беременная?

      3
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      Рейтинг: +17842

      Barmaleushka > timon2401 2 часа назад

      Зачем называть , они у тебя на аве .

      1
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      Рейтинг: +136

      timon2401 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ну вот))) пошла вонь из помойки))) наслаждайтесь своими купленными " победами"..крайний евротур то опять всё показал кто есть кто)))

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      Рейтинг: +14330

      Алексей З 3 часа назад

      В том же матче, в колено Чернова въехал защитник, этот момент не рассматривали ?
      Надо не зацикливаться на командах , а спрашивать с судейского корпуса, почему даже с ВАРом очень много ошибок ?

      4
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      Рейтинг: +13175

      R_a_i_n 3 часа назад

      Не ну все правильно кули. Значит когда Зобнина руками держали ,то контакт был не на пенку. А когда нога Зобнина с ногой защитника встретилась, то контакт был на пенку. Заетрахали эти двуличные заднеприводные иксперты ,которые правила выдумывают на ходу.

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