Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление

Крупнейшая фанатская группировка «ПСЖ» Collectif Ultras Paris призвала уволить главного тренера клуба Кристофа Галтье из-за расистских высказываний.

Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».

«Если обвинения будут доказаны, то неприемлемо, чтобы этот человек оставался в клубе. Мы напоминаем, что мы всегда выступали против любой дискриминации, и этот случай — исторический для нашего движения», — говорится в заявлении Collectif Ultras Paris.