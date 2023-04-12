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    Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление

    Крупнейшая фанатская группировка «ПСЖ» Collectif Ultras Paris призвала уволить главного тренера клуба Кристофа Галтье из-за расистских высказываний.

    Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».

    «Если обвинения будут доказаны, то неприемлемо, чтобы этот человек оставался в клубе. Мы напоминаем, что мы всегда выступали против любой дискриминации, и этот случай — исторический для нашего движения», — говорится в заявлении Collectif Ultras Paris.

    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.

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    Источник: твиттер Collectif Ultras Paris

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    12.04.2023 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 5 часов назад

      А в чем он не прав, если Франции, как Бельгия со Швейцарией, теперь родина арабов и черных

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