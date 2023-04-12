Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление

Крупнейшая фанатская группировка «ПСЖ» Collectif Ultras Paris призвала уволить главного тренера клуба Кристофа Галтье из-за расистских высказываний.
Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».
«Если обвинения будут доказаны, то неприемлемо, чтобы этот человек оставался в клубе. Мы напоминаем, что мы всегда выступали против любой дискриминации, и этот случай — исторический для нашего движения», — говорится в заявлении Collectif Ultras Paris.
- Гальтье принял «ПСЖ» летом.
- До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.
Источник: твиттер Collectif Ultras Paris