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Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России

12 апреля 2023, 16:58

РФС назначил судей на матчи 1/2 финала Пути регионов и финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.

19 апреля (среда)

ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.

19 апреля (среда)

«Акрон»«Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок ЦСКА Урал Акрон Спартак Краснодар Крылья Советов
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