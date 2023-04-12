Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России

РФС назначил судей на матчи 1/2 финала Пути регионов и финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.
19 апреля (среда)
ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.
Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.
19 апреля (среда)
«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин.