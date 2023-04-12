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    Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, планируется ли возвращение в клуб Ильи Геркуса.

    – Была информация, что вы встречались с Геркусом. На матче с «Зенитом» он был в ложе. Можете объяснить ваше взаимодействие?

    – Именно в тот период, когда Илья Леонидович был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Мы регулярно контактировали и обсуждали различные вопросы. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. Мы встретились и обменялись впечатлениями о текущем состоянии российского клубного футбола. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается.

    • С Геркусом «Локомотив» брал РПЛ.
    • Он покинул президентский пост «Торпедо» несколько недель назад.
    • Нагорных возглавляет совет директоров «Локо» с октября.

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    Источник: Sport24

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