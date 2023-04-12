Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, планируется ли возвращение в клуб Ильи Геркуса.

– Была информация, что вы встречались с Геркусом. На матче с «Зенитом» он был в ложе. Можете объяснить ваше взаимодействие?

– Именно в тот период, когда Илья Леонидович был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Мы регулярно контактировали и обсуждали различные вопросы. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. Мы встретились и обменялись впечатлениями о текущем состоянии российского клубного футбола. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается.