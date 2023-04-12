«Ман Сити» разгромил «Баварию», Талалаев возглавил «Химки», масса инсайдов о «Зените» и другие новости

«Манчестер Сити» уничтожил «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Роналду недоволен главным тренером «Аль-Насра».

Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» и не удалил Соболева.

Абаскаль женился в Москве.

Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России.

«Рубин» выбрал нового тренера.

Талалаев – новый главный тренер «Химок».

«Зенит» рассматривает двух российских нападающих на замену Малкому и Клаудиньо.

У «Зенита» появился конкурент в борьбе за Тюкавина.

«Зенит» ищет нового вратаря: клуб рассматривает две кандидатуры.