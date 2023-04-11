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    ⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» уничтожил «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала

    «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В составе английского клуба отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

    «Ман Сити» одержал пятую разгромную победу подряд во всех турнирах.

    Ответный матч состоится 19 апреля в Германии.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Манчестер Сити (Англия) – Бавария (Германия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Родри, 27; 2:0 – Силва, 70; 3:0 – Холанд, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2023 23:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2435

      Maxi_7 35 минут назад

      Мда, сейчас Бавария и Сити, как оказалось, это команды из совершенно разных весовых категорий, а не из одной как могло показаться до матча. Многие, наверное, свяжут провал с Тухелем... не знаю, лично я не уверен, что проблема именно в нём, с тем же псж Бавария также совершала много глупых ошибок и привозов в обороне, просто те не наказывали, а как только встретились с высококлассной командой выйдя за пределы своего чемпионата бани сразу стало понятно кто есть кто...
      В принципе, как я и предсказывал Сити уже на 95% прошёл Баварию, единственное, что разочаровало, так это то, что немцы не оказали в первом матче вообще никакого сопротивления. Сегодня на поле была только одна команда, увы.

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      Рейтинг: +1620

      ScarlettOgusania 38 минут назад

      МанСити раскатали Баварию, отомстив за все предыдущие унижения в ЛЧ, и голы красивые забили; Тухель - с корабля на бал!)

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      Рейтинг: +1083

      Таврида 45 минут назад

      Тухель лажанулся, чего Нагельсмана меняли?

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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 47 минут назад

      У Тухеля два поражения в трёх матчах, очевидно, что причины увольнения Нагелсмана лежат не в футбольной плоскости

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      Рейтинг: +2186

      Bozigit 51 минуту назад

      Бавария слабо. Ожидал большего

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      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 55 минут назад

      Если холанд продолжит в том же духе он гнома и кристину затмит

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