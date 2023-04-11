Мда, сейчас Бавария и Сити, как оказалось, это команды из совершенно разных весовых категорий, а не из одной как могло показаться до матча. Многие, наверное, свяжут провал с Тухелем... не знаю, лично я не уверен, что проблема именно в нём, с тем же псж Бавария также совершала много глупых ошибок и привозов в обороне, просто те не наказывали, а как только встретились с высококлассной командой выйдя за пределы своего чемпионата бани сразу стало понятно кто есть кто...
В принципе, как я и предсказывал Сити уже на 95% прошёл Баварию, единственное, что разочаровало, так это то, что немцы не оказали в первом матче вообще никакого сопротивления. Сегодня на поле была только одна команда, увы.
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В составе английского клуба отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.
«Ман Сити» одержал пятую разгромную победу подряд во всех турнирах.
Ответный матч состоится 19 апреля в Германии.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Манчестер Сити (Англия) – Бавария (Германия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Родри, 27; 2:0 – Силва, 70; 3:0 – Холанд, 77.