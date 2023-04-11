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    У «Зенита» появился конкурент в борьбе за Тюкавина

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин интересен не только «Зениту», о чем сообщалось ранее.

    Также на 20-летнего футболиста претендует «Локомотив», который контактировал с ним еще зимой.

    Динамовский воспитанник недоволен количеством игровой практики, поэтому не исключает вариант со сменой команды.

    • В этом сезоне Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Динамо» истекает в 2024 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18499

      ilichkadr 1 минуту назад

      Пора подключаться Спартаку или на худой конец коням. Надо, надо полицаям цену нагнать, чтобы потом спокойно отдать в аренду какой-нибудь бахче...

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      Рейтинг: +18179

      paracetamol 7 минут назад

      В 24-м году и надо брать бесплатно!

      0
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      Рейтинг: +14288

      Алексей З 37 минут назад

      Денег у Газпрома больше.

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