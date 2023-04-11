У «Зенита» появился конкурент в борьбе за Тюкавина

Пора подключаться Спартаку или на худой конец коням. Надо, надо полицаям цену нагнать, чтобы потом спокойно отдать в аренду какой-нибудь бахче...
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин интересен не только «Зениту», о чем сообщалось ранее.
Также на 20-летнего футболиста претендует «Локомотив», который контактировал с ним еще зимой.
Динамовский воспитанник недоволен количеством игровой практики, поэтому не исключает вариант со сменой команды.
- В этом сезоне Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Динамо» истекает в 2024 году.