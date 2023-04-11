У «Зенита» появился конкурент в борьбе за Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин интересен не только «Зениту», о чем сообщалось ранее.

Также на 20-летнего футболиста претендует «Локомотив», который контактировал с ним еще зимой.

Динамовский воспитанник недоволен количеством игровой практики, поэтому не исключает вариант со сменой команды.