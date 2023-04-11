Талалаев – новый главный тренер «Химок»

В «Химках» подтвердили возвращение Андрея Талалаева на пост главного тренера.

«Контракт с Талалаевым подписан», – сообщил инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев добавил, что соглашение рассчитано на пять лет.

Талалаев сменил уволенного Спартака Гогниева.

«Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.

В ходе сезона-2022/23 Талалаева уже увольняли из двух клубов РПЛ – «Ахмата» и «Торпедо».

Тренер работал в «Химках» в сезоне-2019/20.

Фото: телеграм-канал «Это футбол, брат!»