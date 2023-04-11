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    Талалаев – новый главный тренер «Химок»

    В «Химках» подтвердили возвращение Андрея Талалаева на пост главного тренера.

    «Контракт с Талалаевым подписан», – сообщил инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев добавил, что соглашение рассчитано на пять лет.

    • Талалаев сменил уволенного Спартака Гогниева.
    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • В ходе сезона-2022/23 Талалаева уже увольняли из двух клубов РПЛ – «Ахмата» и «Торпедо».
    • Тренер работал в «Химках» в сезоне-2019/20.

    Фото: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2023 17:17
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +2186

      Bozigit 2 часа назад

      Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7217

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Из тренеров в России остались только Карпин, Черчесов и Федотов. Да и то с большой натяжкой. Остальные это просто люди, имеющие отношение к футболу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101241

      zigbert 4 часа назад

      Не успел уйти из Торпедо как тут же новое назначение. Контракт на длительный срок, значит верит в него Садыгов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1671

      Fialet 5 часов назад

      Вот как такие недотренеры, как Балалаев и Рахитов умудряются ещё клубы себе находить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5865

      ySS 5 часов назад

      Два вопроса: кто следующий в Химках, кто следующий у Талалаева)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14425

      Skull_Boy 5 часов назад

      Пробивают дно, а дальше Мостовой

      0
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      Рейтинг: +4059

      fakeid 6 часов назад

      от фнл не убежишь)

      2
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      Рейтинг: +3498

      FRZZ 6 часов назад

      Всё, капец, уже ничего не спасёт Химки от вылета .
      С Талалаевым прямая дорога в первую, а может и ещё ниже лигу.

      1
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      Рейтинг: +861

      эд100 6 часов назад

      даже жалко его. "Эта сковорода уже не заговорит..."

      0
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      Рейтинг: +391

      Romeo 123 6 часов назад

      Одни и те-же тренеришки из клуба в клуб а толку ноль

      2
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