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Талалаев – новый главный тренер «Химок»

11 апреля 2023, 17:17
17

В «Химках» подтвердили возвращение Андрея Талалаева на пост главного тренера.

«Контракт с Талалаевым подписан», – сообщил инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев добавил, что соглашение рассчитано на пять лет.

  • Талалаев сменил уволенного Спартака Гогниева.
  • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
  • В ходе сезона-2022/23 Талалаева уже увольняли из двух клубов РПЛ – «Ахмата» и «Торпедо».
  • Тренер работал в «Химках» в сезоне-2019/20.

Фото: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Талалаев Андрей
Комментарии (17)
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JTherry
1681223515
торпедо меняет тренеров, как перчатки, пятый пошел..!)
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Untitled-1
1681224189
Какой хороший длинный контракт. Наверное на перспективу работают!
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vmonomah17
1681224833
С 5ти летним контрактом Талалаев при его расторжении хорошую неустойку получит)
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Эном айс
1681225145
Нихилю -нихилево, как сказали бы древние латинцы...ну, или латиняне..) Пента- тренер...(
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Romeo 123
1681225178
Одни и те-же тренеришки из клуба в клуб а толку ноль
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Skull_Boy
1681228049
Пробивают дно, а дальше Мостовой
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ySS
1681229126
Два вопроса: кто следующий в Химках, кто следующий у Талалаева)
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Fialet
1681229854
Вот как такие недотренеры, как Балалаев и Рахитов умудряются ещё клубы себе находить?
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zigbert
1681232926
Не успел уйти из Торпедо как тут же новое назначение. Контракт на длительный срок, значит верит в него Садыгов.
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моэм
1681277271
Химки превращено в поле чудес .... главное не надо останавливаться на достигнутом !....в продолжение надо бы включить помощником Мостового и конечно вернуть Терюшкова с его бредовыми комментами , хотя бы за тем чтобы не забывать чем наши депутаты думают.
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