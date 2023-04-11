Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России

Александр Кержаков ответил, каких российских игроков он считает лучшими за последние 30 лет.

«Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Никто не может с этим сравниться сейчас.

Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина, потому что я видел его игру, ощущал ее, а также понимал, насколько это вау.

На Мостового я смотрел по телевизору, но не так много, потому что это были девяностые, затем это была уже Европа», – сказал Кержаков.