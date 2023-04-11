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    Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России

    Александр Кержаков ответил, каких российских игроков он считает лучшими за последние 30 лет.

    «Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Никто не может с этим сравниться сейчас.

    Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина, потому что я видел его игру, ощущал ее, а также понимал, насколько это вау.

    На Мостового я смотрел по телевизору, но не так много, потому что это были девяностые, затем это была уже Европа», – сказал Кержаков.

    • Аленичев становился победителем ЛЧ и Кубка УЕФА в составе «Порту».
    • Кержаков играл с Аршавиным в «Зените» и сборной России.

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    11.04.2023 18:33
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67849

      portero 4 часа назад

      Ну а что справедливо, по крайне мере они играли хорошо, но у Аршавина слабый момент физика не хватало его на 90 минут....

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