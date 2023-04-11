Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России

Ну а что справедливо, по крайне мере они играли хорошо, но у Аршавина слабый момент физика не хватало его на 90 минут....
Александр Кержаков ответил, каких российских игроков он считает лучшими за последние 30 лет.
«Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Никто не может с этим сравниться сейчас.
Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина, потому что я видел его игру, ощущал ее, а также понимал, насколько это вау.
На Мостового я смотрел по телевизору, но не так много, потому что это были девяностые, затем это была уже Европа», – сказал Кержаков.
- Аленичев становился победителем ЛЧ и Кубка УЕФА в составе «Порту».
- Кержаков играл с Аршавиным в «Зените» и сборной России.