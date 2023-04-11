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Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России

11 апреля 2023, 18:33
2

Александр Кержаков ответил, каких российских игроков он считает лучшими за последние 30 лет.

«Сразу Аленичев, сто процентов. Он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, забивал в финалах. Никто не может с этим сравниться сейчас.

Кто еще? У меня стоит выбор между Аршавиным и Мостовым, но я, наверное, выберу Аршавина, потому что я видел его игру, ощущал ее, а также понимал, насколько это вау.

На Мостового я смотрел по телевизору, но не так много, потому что это были девяностые, затем это была уже Европа», – сказал Кержаков.

  • Аленичев становился победителем ЛЧ и Кубка УЕФА в составе «Порту».
  • Кержаков играл с Аршавиным в «Зените» и сборной России.

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Аленичев Дмитрий Кержаков Александр
Комментарии (2)
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portero
1681233655
Ну а что справедливо, по крайне мере они играли хорошо, но у Аршавина слабый момент физика не хватало его на 90 минут....
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Figo777
1681822205
Нельзя не согласиться!
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